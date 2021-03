Formanden for Sjælland Teaters bestyrelse, Hans Michael Larsen, administrerende direktør Kristoffer Møller Hansen og næstformand i Sparekassen Sjælland Fonden Thomas Kullegaard har sørget for, at en masse børn kan komme gratis i teatret. Privatfoto

Flere end 2000 børn inviteres i teateret

- Sparekassen Sjælland Fonden finder det vigtigt at støtte Sjællands Teater, der jo har rødder i både Holbæk og Slagelse. Tiden i øjeblikket minder os om, hvor nødigt vi vil undvære en tur i teatret, og alt det et magisk rum og en levende scene har at byde på. Så ved at invitere at par tusinde børn i teatret håber vi, at rigtig mange yngre teatergængere får en god og mindeværdig oplevelse, siger Thomas Kullegaard, der er næstformand i Sparekassen Sjælland Fonden, i en pressemeddelelse.

- Den økonomiske støtte fra Sparekassen Sjælland Fonden sikrer, at flere børn og unge kommer i teatret. Dermed kan vi byde mange af morgendagens publikummer velkommen i et professionelt teater, der brænder for at skabe fantastiske oplevelser. Vi sætter derfor stor pris på donationen, udtaler Kristoffer Møller Hansen, der tilføjer, at teatret glæder sig til at slå dørene op igen - også set i lyset af, at teatrets sommerforestilling »De Fedtede Fætre på Kærgården« slog billetrekord.