Vejen gennem Skamstrup er for smal til, at der kan etableres cykelsti. Derfor overvejes det at etablere flere bump i hele vejens bredde for at sænke bilisternes fart.

Flere bump skal forbedre sikkerheden

I budgetterne til cykelstierne er der ikke afsat penge til forbedringer i byerne. Men for tiden arbejdes der sideløbende med forslag til, hvad der kan gøres, og politikerne får i denne tid en orientering om overvejelserne. I forrige uge var sagen på dagsordenen i klima- og miljøudvalget, i dag, onsdag, i økonomiudvalget og i næste uge i kommunalbestyrelsen. Det er foreløbig kun en orienteringssag, men politikerne vil senere få forelagt en plan for, hvilke trafikforbedrende tiltag der skal udføres. Det sker, når administrationen har en færdig plan, et overblik over prisen og forslag til finansieringen.

I forbindelse med at der næste år skal etableres cykelstier fra Stigs Bjergby til Mørkøv og fra Skamstrup til Mørkøv, arbejdes der samtidig med at forbedre trafiksikkerheden gennem byerne.

