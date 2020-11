Flere brosten er ordnet i byens hovedgade

Sådan spørger nogle borgere sikkert, når de ser, at også en del af vejbanen i den nordlige del af Ahlgade, ved Labæk, er afspærret i denne tid. Jo, det var i første omgang meningen, at arbejdet skulle begrænses til dele af fortovsarealerne.

- Jeg kunne se, at fugerne havde det meget dårligt, og belægningen så ret ringe ud. Jeg blev først ansat i Holbæk Kommune i 2019 og troede, at området var med i det, der blev klaret i 2018. Det var det så ikke, og derfor var det naturligt at tage det med som et tillægsarbejde samtidig med arbejdet på fortovene, forklarer Lars Brandt Christensen, der er projektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Det er et areal på 150 kvadratmeter af vejbanen, der er arbejdet med, mens der er afspærret lidt mere for at få plads til arbejdet. Entreprenør Søren Kristiansen A/S, Asnæs, har opgaven, og fuge­arbejdet er færdigt. Det skal så hærde i et par uger, så vejbanen bliver først åbnet fredag i næste uge.