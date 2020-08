Foto: Per Christensen

Broen, der fører Butterupvej over Kalvemose Å, er en af de syv broer, der skal renoveres i den kommende tid.

Flere broer skal renoveres

I år og næste år vil flere broer i Holbæk Kommune blive renoveret. Der var afsat 10,5 millioner kroner til opgaven på 2021-budgettet, men midlerne er fremrykket til i år. Klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at rådighedsbeløbet på 10,5 millioner kroner frigives.

Det har i mange år stået klart, at flere af de kommunale broer i Holbæk trænger til renovering. På flere broer er der indført vægtbegrænsninger, eller det kan ventes at ske inden for kort tid.