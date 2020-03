Formanden for 3F Holbæk-Odsherred Allan Andersen oplyser, at 56 medlemmer i afdelingen har meldt sig ledige siden torsdag i sidste uge. Privatfoto

Flere 3F-medlemmer bliver ledige

Holbæk - 20. marts 2020 kl. 15:33 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der fra alle sider opfordres til, at virksomhederne beholder deres medarbejdere under coronakrisen, så kan fyringer ikke helt undgås. Det viser sig hos 3F Holbæk-Odsherred, hvor flere medlemmer har meldt sig ledige den seneste uges tid.

Fra torsdag i sidste uge og til går, torsdag eftermiddag, kom der 56 ledigmeldinger.

Når formanden for 3F Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, ser ned over listen, kan han se, at der hovedsagelig er må være tale om fyringer som følge af udbruddet af coronavirus og den deraf følgende kraftige opbremsning i aktiviteterne.

- Jeg kan se, at ledigheden hos 3F også stiger på landsplan. Normalt ville ledigheden falde i forhold til årstiden og vejret. Det er især inden for servicefagene - buschauffører, kokke og tjenere - der er afskediget, og der er også nogle i rengøringsbranchen. Byggeriet ser ud til at fastholde deres nuværende medarbejderstab. Men byggebranchen kalder ikke flere folk ind, som de ellers normalt gør i denne tid, forklarer Allan Andersen.

Flere i industrien benytter hjælpepakker For tiden er ­236 af 3F-­af­de­lingens medlemmer meldt ledige. Det giver en ledighedsprocent på 9,9.

- Inden for industrien er der mange, der benytter Folketingets hjælpepakker og beholder medarbejderne. Vores tillidsrepræsentanter og nogle virksomheder har også indgået ganske fornuftige aftaler. Jeg synes, at virksomhederne opfører sig rigtig ansvarligt. De er velvillige, og der tales fornuftigt om tingene, fordi situationen er så speciel, siger Allan Andersen.

Ligesom det er tilfældet mange andre steder er 3F-afdelingens medarbejdere sendt hjem fra 3F-huset i Spånnebæk i Holbæk. De arbejder hjemmefra, og der er kun åbent for telefoniske henvendelser.

Generalforsamling er blevet udskudt - Men vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer i denne yderst særlige situation med utryghed og mange forhold, ingen har prøvet før. Vi oplever fuld forståelse fra medlemmerne, og alle får den hjælp og støtte, de har brug for.

3F Holbæk-Odsherred har på ubestemt tid udskudt generalforsamlingen, der skulle være holdt den 30. marts. Og afdelingens røde faner bliver ikke luftet den 1. maj, da det er besluttet at aflyse arrangementerne i år på grund af den uvisse situation omkring coronavirus-­epidemien.