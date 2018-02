Den 17-årige dreng er blandt andet tiltalt for at have overfaldet en jævnaldrende dreng med en knust flaske på Mørkøv Kro i november 2017. Han erkender slagsmål, men nægter at have stukket den anden dreng.

Send til din ven. X Artiklen: Flaske-vold på kro: Dreng nægter sig skyldig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flaske-vold på kro: Dreng nægter sig skyldig

Holbæk - 04. februar 2018 kl. 11:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang liste af anklager er hobet op foran en 17-årig dreng fra Mørkøv.

Ved Retten i Holbæk står han tiltalt for blandt andet at have stukket en knust flaske i siden på en 17-årig dreng på Mørkøv Kro en fredag aften i november sidste år.

Han skal også en morgen i april sidste år have både slået og sparket sin jævnaldrende ekskæreste på Jyderup Station. Hun blev, ifølge anklageskriftet, også hevet ned på skinnerne og udsat for mere vold.

Endelig er den 17-årige dreng tiltalt for to forskellige episoder om vold og trusler mod tre personer i offentlig tjeneste.

I det ene tilfælde er han anklaget for at have skubbet og taget hals- greb på en politimand, der ville anholde ham efter flaske-episoden på Mørkøv Kro.

I det andet tilfælde er han blandt andet tiltalt for at slå en lærer fra Behandlingsstederne Søbæk i Jyderup i hovedet med en fjernbetjening og bide ham på kroppen og samtidig verbalt true både læreren og en afdelingsleder på livet. Det skete på et opholdssted i Jyderup i maj 2017.

Det er altså ikke bagateller, den 17-årige dreng er blevet tiltalt for i retssagen, der begyndte i går og ventes afsluttet i næste uge.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Selv om de fleste anklagepunkter daterer sig til foråret 2017, var det episoden på og ved Mørkøv Kro fredag den 10. november, der for alvor satte skub i sagen. Den førte til, at drengen blev varetægtsfængslet og har været det siden.

Den 17-årige var da også flere gange tydeligt berørt over sin situation, da han fredag forklarede sig.

Stille og roligt gav han sin version, men gråden pressede sig på enkelte gange, blandt andet da han fortalte om begivenhederne på Mørkøv Kro.

- Jeg var taget på kroen med min kæreste og to venner. Vi havde måske været der i 20-30 minutter, da min kæreste fortalte mig, at en anden (det 17-årige offer, red.) havde kigget nedladende på hende. Det ville jeg ikke have, og jeg tog kontakt til ham for at høre, hvorfor han gjorde det, og så skubbede han til mig. Jeg slog igen, og så tog vi fat i hinanden, og vi slog også begge hinanden, forklarede den 17-årige tiltalte.

Ifølge anklageskriftet skulle han have slået den anden dreng i hovedet med en fyldt ølflaske, og herefter stukket ham i siden, enten med den knuste flaske eller med en anden skarp genstand.

Det afviste den tiltalte dog pure.

- Jeg havde ikke en flaske med hen til hans bord, og jeg har ikke på noget tidspunkt under slagsmålet haft fat i en flaske eller kniv. Jeg ved ikke, hvor han har fået det sår fra, sagde den 17-årige med henvisning til, at den forurettede rent faktisk fik en snitlæsion på omkring 15 centimers længde.

Ved fredagens retsmøde var det kun den tiltaltes version af episoden, der kom frem. Først i næste uge skal offeret give sin version.

På stedet fandt politiet en flaskehals fra en knust flaske, der er blevet undersøgt for dna-spor. Der er fundet dna fra to forskellige personer, men man har ikke kunnet fastslå, om dna'et kunne komme fra den tiltalte.

Drengens forsvarsadvokat, Thomas Fogt, bemærkede i øvrigt, at politi og anklagemyndighed ikke har undersøgt, om det rent faktisk er den knuste flaskehals, der har forårsaget snitsåret på offeret.

Herefter forlod den tiltalte og hans følge Mørkøv Kro, men cirka en halv time senere så tilkaldte politifolk drengen på Hovedgaden i nærheden af kroen.

Han stak af, men da han kort efter kunne se, at en betjent havde pacificeret hans kæreste, løb han frem mod betjenten og skubbede ham i brystet. Men drengen afviste, at han havde taget halsgreb på betjenten, som han er tiltalt for.

Den pågældende betjent skal først i vidneskranken i næste uge, men hans kollega forklarede i går i retten, at den tiltalte havde forsøgt at lave en såkaldt »jydekrog« på betjenten - altså få den ene arm rundt om betjentens hoved.

Men kollegaen gjorde sig fri, og drengen blev pacificeret med peberspray og anholdt.

Den 17-årige dreng fra Mørkøv er som nævnt også tiltalt for at have slået og sparket sin jævnaldrende ekskæreste på Jyderup Station den 7. april sidste år omkring klokken 7.45.

Drengen erkendte, at han havde skubbet til ekskæresten, men det var, fordi hun kort forinden havde sagt noget nedladende til ham og hans nye kæreste, som han fulgtes med den morgen.

Ekskæresten havde dog en anden forklaring, da hun mødte frem som vidne. Hun mente, at den dengang 16-årige dreng måske var ude på at hævne sig for et groft overfald ved Mørkøv Station i december 2016.

Her blev han slået med en svensknøgle og sprøjtet med peberspray, og ekskæresten blev i august sammen med to andre unge kvinder og en ung mand ved Retten i Holbæk fundet skyldig i at have overfaldet drengen.

Ifølge pigen nævnte drengen episoden fra Mørkøv Station, da de mødte hinanden på stationen i Jyderup den 7. april om morgenen.

- Han spurgte, om jeg skulle have samme tur, som han selv havde fået ved det tidligere overfald, forklarede ekskæresten, der havde meget svært ved at huske det præcise forløb af episoden i Jyderup.

Men hun fortalte, at drengens nye kæreste var gået tæt på hende, og at hun derfor havde skubbet til hende, og det havde så fået drengen til at skubbe igen.

Endelig er den 17-årige tiltalt for vold mod en mandlig lærer og trusler mod en afdelingsleder den 18. maj sidste år på et af Behandlingsstederne Søbæks opholdssteder i Jyderup.

Her boede drengens kæreste, men da de netop var gået fra hinanden, ville han hente sine ejendele på stedet.

Han var ifølge sin egen forklaring ked af det over det forliste forhold og i dårligt humør, da han mødte op på opholdsstedet.

Ifølge læreren og afdelingslederen havde pigen da også bedt om, at lederen var til stede for at sikre, at det gik fredeligt for sig.

Men drengen oplevede, at de to voksnes tilstedeværelse var unødvendig, og han forklarede i retten, at han havde fået det indtryk, at en af dem kiggede flabet på ham og grinede af ham.

Det fik drengen til at kaste en fjernbetjening, men han bedyrede i retten, at han ikke sigtede efter læreren.

Såvel lærer som afdelingsleder mente dog snarere, at drengen havde slået fjernbetjeningen ned i hovedet på læreren. Herefter var der opstået tumult, og i den forbindelse var læreren blevet både kradset og bidt af drengen.

Det sidste erkendte den 17-årige selv i retten.

Han erkendte også, at han nok blandt andet havde råbt »jeg nakker jer« til de to efterfølgende, og derfor er han også tiltalt for trusler mod dem begge.

Retssagen mod den 17-årige fortsætter på onsdag, hvor de sidste vidner skal forklare sig, og der ventes dom samme dag.

relaterede artikler

Tæskehold slog med svensknøgle og bushammer 03. august 2017 kl. 13:02