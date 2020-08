En brændende grill og flæskesteg fik onsdag brandvæsnet til at rykke ud. Billedet er taget i en anden sammenhæng.

Flæskesteg fik lidt for meget

Her var en grill blevet overtændt, og desværre for ejeren var flæskestegen gået op i flammer. Det gav en kraftig røgudvikling.

Omvendt kunne man glæde sig over, at ilden blev slukket, før den nåede at sprede sig til carporten eller andre ting.