Marianne Seidenfaden har tidligere lavet store skulpturer af dyr. Her er hendes seneste af slagsen. En stor elg, som nu står ved Lille Vildmose Centret ved Aalborg. Foto: Per Christensen

Flæbehoppen nyt vartegn i Knabstrup

Holbæk - 01. juni 2021 kl. 17:15 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hvis der skal laves et stykke kunst, som symboliserer en af de ting, der kendetegner Knabstrup, hvad skal man så lave?

Selvfølgelig en knabstrupper. Og her er der tale om hesteracen og ikke en af byens borgere.

Det er i hvert fald de planer, som Knabstrup Lokalforum arbejder på.

Og hvad er mere naturligt end at lade kunstneren Marianne Seidenfaden på Dorthealyst ved Knabstrup lave en skulptur til at sætte op i byen.

Hun er lokal, og så har hun god erfaring i at lave udendørs kunst i stor størrelse.

Hun har således lavet nogle tyre, en flok hjorte og senest en elg.

Skulpturerne befinder sig allesammen i Jylland, men nu er det på tide, at en af hendes skulpturer får plads i byen, mener man i Knabstrup Lokalforum.

- Da vi fik en henvendelse omkring skulpturen af en knabstrupperhest, var vi enige om, at det er en rigtig god ide. Vi har så nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet videre med planerne, og nu er vi nået så langt, at vi er gået i gang med at søge penge til værket, fortæller Jan Fjordbak, der er formand for Knabstrup Lokalforum.

Medlemmer af arbejdsgruppen har allerede søgt penge i tre forskellige fonde, og når politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune mødes onsdag skal de blandt andet tage stilling til en ansøgning om 50.000 kroner til skulpturen.

- Jeg håber, at politikerne ser velvilligt på vores ansøgning. For skulpturen kommer til at fungere som et vartegn for byen, fortæller Jan Fjordbak.

Symbol for stamhoppen Marianne Seidenfadens skulptur kommer til at symbolisere Flæbehoppen, som er stammoderen til alle knabstrupperheste.

- På den måde undgår vi at ende i en større diskussion. For der er mange forskellige meninger om, hvordan en rigtig knabstrupperhest skal se ud, fortæller Jan Fjordbak.

Flæbehoppen laves i jern, ligesom Marianne Seidenfadens tidligere skulpturer.

Det betyder, at den kommer til at ruste, hvilket bliver en del af kunsten.

Samtidig skal den ikke vedligeholdes, så der løber ingen udgifter på hos hverken de lokale borgere, Holbæk Kommune eller DSB, som ejer området.

Det er således planlagt, at skulpturen sættes op på det grønne område ved Knabstrup Station.

Her passerer mange mennesker forbi hver dag. Både til fods, på cykel, i bil samt i toget.

- Det vil være et oplagt sted at sætte den. Så kan rigtig mange se den, fortæller Jan Fjordbak.

Den samlede pris for Flæbehoppen løber op i 115.000 kroner, og hvis det lykkes at samle de nødvendige midler ind, regner Knabstrup Lokalforum med, at Marianne Seidenfaden skal bruge et par måneder på at lave skulpturen.

- Så vi håber, at den kan blive sat op engang i efteråret, fortæller Jan Fjordbak.