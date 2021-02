Fjordsti blev forvandlet til motorvej for gående

Sol, vand og 11 grader kombineret med forårsfornemmelse og coronatræthed fik stien langs fjorden til at ligne en befærdet motorvej for gående søndag formiddag. Og meldingen fra de fleste var, at de går og er mere ude end normalt.

Der er ikke så meget andet at lave med restriktionerne, konstaterede børnefamilien fra Birkerød, som benyttede et besøg hos farforældrene til en tur i Strandparken og på Fjordstien i Holbæk.

Fireårige Ella og toårige Clara havde været oppe i tårnet ved Søbadet, kigget på ænder og var meget optaget af at kaste sten og små isflager i vandet.

Farmor Kirsten Hansen fra Ll. Knabstrup og forældrene Jesper Berg Hansen og Nanna Berg Rust forsøgte at holde dem tæt på land.