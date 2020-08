Fjorden giver inspiration til nye retter

- Det var en ud­længsels­drøm, der gik i opfyldelse der, fortæller hun om de to år, hvor hun og gemalen drev 'madbutik', som hun ynder at kalde det italienske drømmeeventyr.

For mange kokkeuddannede kan det godt lyde som en stor mundfuld. Men ikke for Anja Strömmer-Schuster.

Ud over det italienske eventyr har hun nemlig også en fortid som underviser på en produktionsskole i Glostrup, som faglærer på TV-Glad, hvor hun både underviste syv drenge med autistiske træk samtidig med, at hun også stod for tv-stationens café, ligesom hun har stået for driften af caféen på Vikingeskibs Museet i Roskilde.