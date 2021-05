Mikael Hjørne er indehaver af både Multi Fitness og Multi Motion, der nu kan genåbne allerede på torsdag, men med restriktioner. Foto: Ea Lykke Schausen

Fitnesscentre klar til tidlig genåbning - med restriktioner

Holbæk - 04. maj 2021 kl. 11:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

De to mest markante nyheder i den politiske aftale om yderligere normalisering, som alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige blev enige om natten til tirsdag, er den fuldstændige genåbning af landets grundskoler og den mere negative konsekvens, at en lang række musikfestivaler, blandt andet Vig Festival, nu må aflyses.

Men for landets fitnesscentre og de træningshungrende danskere var der også godt nyt i nattens genåbningsaftale.

Efter den hidtidige plan har de stået til at kunne genåbne fredag den 21. maj, men nu er politikerne på Christiansborg blevet enige om, at der kan laves bænkpres og løbes på løbebånd allerede fra på torsdag den 6. maj. Altså godt 14 dage tidligere end forventet.

Det er rart, men... Nyheden var tirsdag formiddag også nået frem til Mikael Hjørne, indehaver af fitnesscentret Multi Motion på Kasernevej i Holbæk samt ni afdelinger af Multi Fitness i blandt andet Holbæk, Jyderup og Asnæs.

Mens Multi Motion er bemandet er Multi Fitness såkaldte nøglecentre uden bemanding.

Og netop spørgsmålet om bemanding gør, at Mikael Hjørne umiddelbart er forbeholden i sin begejstring over, at fitnesscentrene nu kan genåbne efter at have været lukket siden begyndelsen af december.

Kravet for genåbning er nemlig, at der vil være bemanding i alle fitnesscentre, som blandt andet får til opgave at sikre, at brugerne har gyldigt coronapas - altså er enten vaccineret, har været smittet eller har en frisk negativ test med sig, inden de sætter sig på spinningcyklen eller kaster sig ud i dødløft.

- Det er selvfølgelig rart, at vi kan åbne igen. Men jeg synes også, at der bliver lagt nogle restriktioner ned over os, som giver nogle kæmpe udfordringer, blandt andet til lønudgifter, siger Mikael Hjørne.

Mangler retningslinjer Han understreger, at man er klar til at åbne på torsdag, men kravet om bemanding gør, at kunderne i Multi Fitness skal indstille sig på, at der bliver åbent i bestemte tidsrum dels om morgenen, dels om eftermiddagen/aftenen og dels i weekender.

- Vi kan ikke tilbyde, at man bare kan komme når som helst. Men vi vil give vores medlemmer i Multi Fitness-centrene mulighed for at bruge Multi Motion, så længe der er begrænsede åbningstider, siger Mikael Hjørne, der også kan konstatere, at fitnesscentrene endnu ikke ved, hvilke retningslinjer genåbningen sker under.

- Vi ved ikke mere end det, der fremgår af medierne, og vi ved endnu ikke, om genåbningen bliver på samme vilkår, som da vi åbnede efter første nedlukning sidste år. Jeg føler lidt, at fitnesscentrene er blevet uretmæssigt udskammet som farlige steder, men faktum er, at vi altid har haft en kultur med at spritte af, og der er god udluftning i vores lokaler, lyder det fra Mikael Hjørne.

