Der bør komme et direkte forbud mod at krydse grænser og bruge træningscentre i ikke-nedlukkede kommuner, mener Ronnie Stokholm, Sportsbyens Træningscenter. Med kun en henstilling er der ikke hængt et »forbudt for folk fra nedlukkede kommmuner« op på døren ind til centret.

Fitnesscentre: Skal folk blive hjemme, så kom med et forbud

Når myndighederne kun henstiller, at folk ikke tager til kommuner med åbne fitnesscentre, er det op til centre og kæder at tage stilling, beklager Ronnie Stokholm, Sportsbyens Træningscenter i Holbæk.

Selv om nye medlemmer er velkomne, vil det lige nu være lettere for fitnesscentre med et adgang forbudt for borgere fra nedlukkede kommuner, lyder det fra flere træningscentre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her