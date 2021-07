Se billedserie Glæde over hele linjen over nye profiler i centret og udvidelse af aktiviteterne. Her er det fra højre Jens Gottschalck, Louise Rosendahl, Ghita Munkholm, og Lene Andresen. Alle fra Go2Fitness på Østre Havnevej. Foto Jette Bundgaard.

Fitnesscenter styrkes med to nye profiler

Holbæk - 13. juli 2021 kl. 07:37 Af Jette Bundgaard

Jens Gottschalck, den ene af Go2Fitness' to indehavere, har det store smil fremme, og det samme har områdeleder Lene Andresen, da avisen kigger forbi. Go2Fitness får nemlig to nye profiler: Ghita Munkholm (42 år), som bliver ny centerleder, og instruktør Louise Rosendahl (43 år) som udover holdtræning også skal udvikle events - i tæt samarbejde med Ghita Munkholm.

- Vi er nu nået til et stadie, hvor vi har så mange instruktører, at det giver mening at uddanne dem internt. Samtidig vil vi også åbne op for eksterne kursister, der eksempelvis kunne tænke sig at blive uddannet holdinstruktør, forklarer Jens Gottschalck.

Om Go2Fitness' deltagelse i lokale events siger Jens Gottschalck, at centret allerede er engageret og synlig i lokalsamfundet, men at der nu vil blive skruet op for denne aktivitet.

- I år står vi blandt andet for opvarmning til Natløbet, og vi er også med, når der til efteråret er sportsdag for alle kommunens 7.-klasser i Sportsbyen, fortæller han.

Den nye centerleder Ghita Munkholm er student fra Stenhus Gymnasium. Efter Sundhedsskolen var hun i to sæsoner ansat på et hotel på Mallorca, hvor hun arrangerede løbeture, fitness og aquatræning om dagen og cabaret-shows om aftenen. - Jeg har altid interesseret mig for fitness og har trænet her i Holbæk, siden jeg var 16 år, forklarer Ghita Munkholm, der også har spillet fodbold og dyrket triatlon.

Om sit nye job som centerleder siger Ghita Munkholm: - Jeg kommer ikke kun til at beskæftige mig med administration, man vil også se mig på gulvet, og jeg vil indimellem være deltager på de andre instruktørers hold. Det er så fint, at vi er forskellige og forstår at differentiere os fra hinanden.

Ghita Munkholm har inden ansættelsen i Go2Fitness arbejdet i et andet af byens fitnesscentre i 20 år, hvor hun har været populær som instruktør og træningsleder.

Louise Rosendahl uddannede sig til idrætslærer efter sin HHX-eksamen og har efterfølgende undervist på både Sdr. Jernløse Skole og Holbæk Lilleskole. Samtidig har hun været fitnesstræner i blandt andet core og zumba og har også fungeret som instruktør i DGI-regi. De sidste 5-6 år har Louise Rosendahl været kollega med Ghita Munkholm, og med det nye job slipper hun lærerjobbet for at arbejde fuldtids i Go2Fitness.

Både Ghita Munkholm og Louise Rosendahl starter den 1. august.

Der er lidt over 40 ansatte i Go2Fitness Holbæk, og 300 mennesker som træner her. Jens Gottschalck regner med, at der til efteråret igen vil være 6-700 mellemmer - som det var tilfældet inden corona.