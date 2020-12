Fitnesscenter overtager naboen

Morten Andersen fra Go2Fitness og Christoffer van der Ploeg og Rune Obel Christensen fra CrossFit Holbæk, der nu bliver en del af den lokale afdeling af Go2Fitness på Østre Havnevej. Privatfoto.

Holbæk - 03. december 2020 kl. 07:35 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Go2Fitness, som i forvejen driver ni motionscentre på Sjælland, overtager CrossFit Holbæk.

De to lokale træningscentre ligger i forvejen dør om dør på Østre Havnevej i Holbæk, og der er mange fordele ved sammenlægningen. Det fortæller ejerne bag Go2Fitness, Jens Gottschalck og Morten Andersen.

- I aftalen med Rune Obel Christensen og Christoffer van der Ploeg fra CrossFit indgår, at de fortsætter som instruktører med den sædvanlige kontakt til medlemmerne. Det er vi utroligt glade for. Med naboejendommen udvider vi vores samlede areal med 400 kvadratmeter og nærmer os 2000 kvadratmeter her i Holbæk. Den ekstra plads giver god mulighed for, at andre hold kan træne inde ved siden af, når der ikke er crossfit. Og vigtigst så tilføjer vi en ny spændende træningsform til vores eksisterende tilbud - en sportsgren, som både er for de hardcore, seniorer og børnefamilier, forklarer Morten Andersen.

Jens Gottschalck fortæller, at crossfit egner sig perfekt til en familie som hans egne med to børn på 10 og 12 år.

- I crossfit kan alle i familien træne sammen med øvelser, man i forvejen kender fra for eksempel håndbold og fodbold. Man bruger kroppen og sin egen kropsvægt sammen med håndvægte, siger han og tilføjer, at de hidtidige to- fire hold hos CrossFit Holbæk nu udvides til fem-seks hold dagligt. - Der bliver både noget for Hr. og Fru Danmark og for de lokale sportsklubber, som kan lægge deres træning her, siger han.

Rune Obel Christensen og Christoffer van der Ploeg, som oprindeligt henvendte sig til Go2Fitness med forslaget til en sammenlægning, glæder sig til at arbejde i de nye rammer. - Vi vil allerhelst koncentrere os om holdene og kvalitetssikringen af træningen, og slippe for regnskaber, markedsføring, holdplaner og alt det andet praktiske, som de er så gode til hos Go2Fitness. Vi glæder os sindssygt meget til samarbejdet, og synes selv, at det er den bedste beslutning, vi har truffet længe, lyder det fra de to instruktører.

Go2Fitness og CrossFit ligger på adresserne Østre Havnevej 11 C og B.