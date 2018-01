Se billedserie Jacob Palme har en personlige mission om at udbrede kendskabet til fisk og fiskeretter. Foto Jette Bundgaard.

Fiskemanden har en mission

Holbæk - 30. januar 2018

Palmes Fisk i Gendarmergården åbnede for to år siden. Forretningen får hver dag friske forsyninger fra fisketorvet i København:

- Vækkeruet ringer hver morgen klokken 3.45, og en halv time efter er jeg på vej til torvet for at købe friske fiske til kunderne i Holbæk, fortæller indehaver Jacob Palme, der er uddannet kok og bor med sin kone og lille søn i Hedehusene. - Jeg kan godt lide selv at vælge de varer, jeg sælger videre og har en personlig glæde ved at arbejde med fødevarer af god kvalitet. Det behøver ikke være specielt fint eller fornemt, og det er lige så sjovt at skære en sild ud med min søn derhjemme som at 'lege med hummer', peger han på.

Jacob Palme har som forretningsdrivende sin egen personlige mission om at give kunderne en positiv oplevelse, hver gang der er fisk på menuen. Det ligger ham særligt på sinde at fortælle den unge generation om de mange fordele ved at spise fisk:

- De unge véd ikke altid, hvad de skal gøre med fisken, men med lidt rådgivning kan man håbe, at de kan overtales til at spise mere fisk. Når de har handlet her, kommer de tit tilbage i butikken og fortæller, hvordan det gik med tilberedningen, og så taler vi videre om det næste, de skal prøve, siger Jacob Palme, som tidligere har arbejdet i en fiskeforretning på Frederiksberg og har også kørt med fiskebil i Københavnsområdet. Der er dog en afgørende forskel på storbykunderne og dem fra Holbæk:

- Det er dejligt at have forretning i en by, hvor man har været vant til at spise fisk. Det gør kunderne ekstra kvalitetsbevidste, og så er de ikke bange for benene eller hele fisk. I København er det mest fileter, folk vil have. Det er også meget mindre anonymt her, for man kender kunderne, og får et personligt forhold til dem, slutter Jacob Palme.