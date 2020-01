Se billedserie Der er glæde over hele linjen, både hos SuRi-parret ,Tine Maj Lilleskov og Henrik Nielsen, og hos Niels Lyse, som er tilbage på Havnevej 5 i den nye fiskeforretning. Foto Jette Bundgaard.

Fiskeforetningen er tilbage på havnen

Holbæk - 24. januar 2020

Onsdag den 26. februar åbner SuRi Fisk & Deli på Havnevej 5, hvor der indtil fornylig har været Café Maaltid. Bag disken finder man Niels Lyse, som mange holbækkere vil huske fra hans tid i PHN Fisk på samme adresse.

Niels Lyse har de sidste ti år arbejdet i Rørvig Fisk og Røgeri men er nu tilbage i Holbæk, hvor han også bor. Han er formelt ansat fra den 1. februar, men er allerede begyndt at fæstne sine idéer på en blok og har løbende planlægningsmøder med parret bag SuRi, Henrik Nielsen og Tine Maj Lilleskov.

Det er lidt af et tilfælde, at Niels Lyses og SuRis veje nu igen krydser hinanden. Hos SuRi syslede de allerede med tanken om at igen at tilbyde kunderne et mindre fiske- og delikatessesortiment, da Niels Lyse meldte sig på banen.

- Vi har på daglig basis oplevet, at folk er kommet herind ved frokosttid for at høre, om de kunne købe fiskefrikadeller eller andre ting at tage med. Til det formål havde vi allerede bestilt en delikatessemontre, som var ved at blive lavet i Portugal, men så kiggede Niels Lyse herind en aften, hvor han fik øje på Henrik gennem vinduet. Det blev starten på vores samarbejde og den nye SuRi Fisk & Deli, med friske leveringer af fisk, mange flere fiske- og skaldyrsdelikatesser - og naturligvis en større montre, end vi først havde planlagt, siger Tine Maj Lilleskov med et smil.

Fra tiden med Café Maaltid fortsætter de populære bowls, vafler og sandwich to go, men ellers indrettes butikken nu som en rigtig fiskeforretning med en iskumme til fersk fisk, røgvarer fra egen ovn, et bredt udvalg af skaldyrs- og sildesalater samt specialiteter som fiskemousse og fisketapas og fiskeretter til aftensmaden, som bare skal en tur i ovnen. Derudover er både brødudsalget og ikke mindst de kendte fiskefrikadeller tilbage.

- Jeg vil mene, at fiskefrikadeller sammen med varmrøget laks, en lækker jomfruhummersalat og rimet laks hører til en god fiskehandels varemærker, siger Niels Lyse, som gennem årene har smagt sig gennem rigtig mange fiskefrikadeller rundt omkring i Danmark og véd, hvad han taler om. Han har eksperimenteret sig frem til den helt rigtige fars og vil foruden den traditionelle fiskefrikadelle variere opskrifterne. - Der vil for eksempel komme ramsløg i, når det er sæson, og vi vil også byde på en orientalsk variant lidt á la fish cake, siger Niels Lyse, der mener, at det skal være sjovt at komme i forretningen og prøve nye ting.

- Vi er utroligt glade for at overlade Niels Lyse ansvaret for den nye SuRi Fisk & Deli, siger Henrik Nielsen og uddyber. - Lige som i kokkefaget er der langt mellem folk med den rigtige ekspertise. Niels er lige præcis en af dem inden for sit fag. Han er eksperten, som både er dedikeret og har overskud til at eksperimentere. Med ham åbner der sig en hel paraply af muligheder.

På åbningsdagen den 26. februar vil der være smagsprøver på nogle af den nye forretnings specialiteter.