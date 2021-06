Se billedserie Stemmeværket, også kaldet faunapassagen, i Åmose Å nord for Strids Mølle er ikke gunstig for fisk og smådyr, og derfor skal forholdene ændres med et nyt omløb. Foto: Per Christensen

Fisk skal sikres bedre muligheder i Åmose Å

Holbæk - 11. juni 2021 kl. 19:13 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det vil koste 6,2 millioner kroner at ændre forholdene omkring et stemmeværk, også kaldet faunapassage, i Åmose Å nord for Strids Mølle, der ligger sydvest for Jyderup. Holbæk Kommune er på vej til at sætte gang i projektet ved at bevilge beløbet.

Det bliver dog i sidste ende staten, der betaler for arbejdet, som er et led i de statslige vandplaner. Det er måske ved at være sidste chance, hvis kommunen skal sikre sig, at staten betaler.

En ændring af forholdene skal sikre, at fisk og smådyr bedre kan passere på det pågældende sted i åen.

Projektet kan opnå 100 procent statslig finansiering, fordi det er angivet i de statslige vandplaner. Det gælder både i den første vandplan 2009-2015 og i videreførelsen i form af vandområdeplan 2015-2021.

Fra statens side er der meddelt én ansøgningrunde, som udløb 1. juni. Derfor har Holbæk Kommunes administration sendt en ansøgning til Miljøstyrelsen før fristens udløb. Hvis kommunalbestyrelsen skulle beslutte ikke at give anlægsbevillingen, vil ansøgningen blive trukket tilbage.

Alt tyder på, at kommunal­bestyrelsen onsdag i næste uge vil bevilge de 6,2 millioner kroner, som altså refunderes af staten, når arbejdet er udført. I hvert fald har klima- og miljøudvalget i sidste uge og økonomiudvalget i onsdags indstillet, at bevillingen gives.

Lige på kommunegrænsen Stemmeværket/faunapassagen ligger på kommunegrænsen mellem Holbæk og Kalundborg. Kun én kommune kan stå som formel ejer af projektet. Det er aftalt, at det er Holbæk Kommune. Gennem vandplanerne er kommunerne forpligtet til at gennemføre indsatsen. Der er en frist på tre år til at gennemføre projektet fra det tidspunkt, hvor der gives tilsagn.

Den eksisterende faunapassage blev etableret i 1999 i Åmose Å, ganske tæt på det sted, hvor vejen føres over Møllevej. Passagen er en del af et omløbsstryg, som imidlertid ikke har hjulpet mange fisk til at vandre op i Åmose Å. Især for havørred ser det ud til at være en forhindring, da bestanden er langt under det forventede.

Udløb er placeret forkert Det vurderes, at strygets udløb er placeret forkert, og at vandmængden er for lille.

I stedet planlægges det at etablere et omløb nord om møllesøen, der ligger lige øst for Strids Mølle (Kalundborg Kommune). Omløbet føres under Møllevej i en ny underføring. Det nye omløb vil blive tilsluttet åen umiddelbart nedstrøms Møllevej.

Det vil betyde, at Møllesøen øst for Strids Mølle bliver afskåret fra Åmose Å. Søen sikres dog en vis vandtilførsel for at sikre en god miljøtilstand i søen, ligesom muligheden for, at Strids Mølle fortsat kan anvendes til demonstrationsbrug opretholdes.