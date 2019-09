Se billedserie Lars Thermannsen (tv.) og Tobias Schultz på vej ud i Holbæk Fjord ved Kirsebærholmen lørdag morgen for at deltage i Fjordlandet Open. Foto: Morten D. Christensen

Fisk er noget man fanger og slipper fri

Holbæk - 22. september 2019 kl. 22:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kunne have levet af havørred hjemme hos Kim Christoffersen i Roskilde det næste stykke tid. Men selv om den erfarne lystfisker lørdag fik hele otte havørreder på mere end 50 centimenter i længden på krogen, vendte han stort set tomhændet hjem.

Men også kun stort set, for hans fangst af en krabat på 62 centimeter, da han fiskede i den nordlige del af Roskilde Fjord, var rigeligt til at indbringe ham førstepladsen og dermed 10.000 kroner i weekendens fiskekonkurrence Fjordlandet Open, der med udgangspunkt i Holbæk holdes i hele Isefjorden, herunder Holbæk og Roskilde Fjorde.

Og mens Kim Christoffersen søndag eftermiddag fik sin præmie overrakt i Værftet på Holbæk Havn, lå syv af de otte fisk og svømmede rundt et sted derude. Det gjaldt i øvrigt de fleste af de fisk, som de omkring 95 deltagere i fiskekonkurrencen måtte have fået på krogen i løbet af weekenden.

Fjordlandet Open er nemlig en såkaldt »catch and release«-konkurrence. Det betyder, at deltagerne blot skal tage et trofæfoto af dem selv med fisken samt et foto, hvor fisken ligger langs et målebånd, for at deltage. De kan herefter sætte fisken fri igen. Det sker ud fra en bæredygtighedsbetragtning, hvor konkurrence kan gå hånd i hånd med hensynet til naturen.

Det er noget, lystfiskerne selv sætter stor pris på, lød det fra flere konkurrencedeltagere.

- Jeg plejer at skelne mellem lystfiskere og madfiskere. Jeg er selv lystfisker, og det er ikke vigtigt for mig at få en masse fisk med hjem. Jeg tager kun en fisk med hjem, hvis jeg har fanget mere end én, og mere end halvandet kilo, sagde Lars Thermannsen, Holte, inden han lørdag morgen iført waders begav sig ud i vandet nær Holbæk Golfklub på Kirsebærholmen.

Han fulgtes med sin ven, Tobias Schultz, Holbæk, som også ser en klar tendens til, at lystfiskerne tænker over, at der også gerne må være fisk næste gang. Og til næste år for den sags skyld.

- Der er sket et skred de seneste tre-fire år, hvor flere er opmærksomme på ikke at lave rovfiskeri. Man kan også se på sociale medier, at flere påpeger det, hvis nogen viser fisk frem, som egentligt burde have været sat fri igen, siger Tobias Schultz.

Weekendens vinder, Kim Christoffersen, mener, at endnu flere lystfiskere kan blive bedre til at lade fisk slippe fri, og det er da også det budskab, som organisationenFishing Zealand, der står bag Fjordlandet Open, ønsker at sende med fang og slip fri-konkurrencen.

Den er ifølge Niels Lagergaard Pedersen, projektleder i Fishing Zealand, fortsat den eneste kystfiskeri-konkurrence herhjemme, hvor deltagerne opfordres til at genudsætte fiskene.

- Vi håber, at budskabet kan brede sig til andre, og jeg tror også på sigt, at der vil komme flere konkurrencer som vores, siger han.