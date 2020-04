Artiklen: Firmaejer genkendte og tilbageholdt kvinde mistænkt for hærværk

En firmaejer på Stenhusvej i Holbæk kontaktede klokken 1.03 natten til fredag politiet, fordi han havde tilbageholdt en ung kvinde, som han mistænkte for at stå bag hærværk på flere af hans firmabiler i februar i år.

En politipatrulje kunne konstatere, at der var tale om en 20-årig kvinde fra Holbæk. Hun blev anholdt og ved visitationen af hende fandt politiet 0,2 gram kokain, 0,4 gram amfetamin og en peberspray. Hun blev sigtet for at besidde de ulovlige stoffer og våben, og den 20-årige blev taget med til afhøring på politistationen.