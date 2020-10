Den største af de to ejendomme, som Butina A/S, nu Marel Meat A/S, har forladt ligger på Ydervang 4-6, der nu er til salg for 10,5 millioner kroner. Der har været flere henvendelser og også nærmere dialog om en handel, men uden at det endnu har ført til noget.

Firma siger farvel efter 39 år

Butina A/S har forladt de to matrikler på Ydervang i Holbæk og er flyttet til Trekroner ved Roskilde. Også på navnefronten er der nyt, for virksomheden skiftede pr. 1. september navn til Marel Meat A/S, dog med Butina som binavn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her