Fire villaer ribbet ved højlys dag

På Skætterivej er tyven kommet ind ved at bryde et køkkenvindue op og har rodet rundt i en række rum. Byttet blev en Macbook Pro, to ure og nogle smykker. På Auroravej gik tyvens tur ind gennem et vindue til et børneværelse. Tyvens bytte blev kontanter og nogle smykker. Byttet er dog ikke endeligt opgjort endnu.