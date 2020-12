Midt- og Vestjællands Politi har fået en anmeldelse om et indbrud, hvor en rude i en Rema 1000 blev knust, så et ungt par kunne stjæle chips.

Fire poser chips stjålet ved indbrud

En yngre mand og en yngre kvinde fik tilsyneladende en stor trang til at få fingrene i nogle chips, at de var parat til at begå indbrud.