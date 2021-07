Fire personer overfaldet i tog

Flere patruljer fra Midt- og Vestsjællands Politi blev ved midnatstid natten til mandag sendt til området ved Tuse Lågevej, hvor nødbremsen var blevet aktiveret i et tog på Odsherredsbanen efter vold i toget. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk - 19. juli 2021

Situationen var så alvorlig, at en lokomotivfører i et tog på Odsherredsbanen ved midnatstide natten til i dag, mandag, så sig nødsaget til at trække i nødbremsen. Fire personer var blevet overfaldet med slag og spark samt verbale trusler af to mænd.

Uroen opstod, da toget var på vej i vestlig retning. Toget var standset på sporet lidt øst for overskæringen ved Tuse Lågevej, tæt på Nykøbingvej, mellem Tuse og Mårsø.

Fjernstyringscentralen for Lokaltog, som Odsherredsbanen er en del af, oplyste klokken 23.42 til Midt- og Vestsjællands Politi, at der var uro i toget. Flere patruljer blev sendt til stedet, og en hundepatrulje fulgte et spor efter to mænd, der var flygtet fra toget i nordvestlig retning. Sporet blev fulgt over en strækning på cirka 3,5 kilometer gennem kornmarker og tværs over vejen.

I et område tæt ved en autoforhandler på Rute 21 kunne politifolkene på nogen afstand se de to personer blive samlet op af et ventende køretøj. Køretøjet kørte med høj fart væk i østlig retning mod Holbæk.

To piger overfaldet først Efterforskningen har vist, at de to mænd, der flygtede, begyndte at overfalde to piger på grund af en uenighed mellem de to grupper. Der er tale om en pige på 15 år fra Svinninge og en pige på 14 år fra Glostrup. Det fik to mæned til at blande sig, men det førte blot til, at de også blev overfaldet. Der er en 45-årig mand fra Regstrup og en 22-årig mand fra Søborg.

- Nu må vi se, hvad den konkrete årsag har været. Vi ved ikke, om de to piger og de to mænd har mødt hinanden før togrejsen, eller om det er noget, der opstår i toget. Men de to mænds adfærd er under alle omstændigheder uacceptabel, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han tilføjer, at der formentlig er videoovervågning i toget, og det kan måske være med til at klarlægge hændelsesforløbet.

- Men den måde, som de to mænd flygter på og ræser af sted, da de er blevet samlet op, tyder på, at de har dårlig samvittighed, siger Martin Bjerregaard.

Signalement af de to efterlyste Politiet hører gerne fra personer, hvis de har set de to mænd på flugt i området, eller som kan give oplysninger om deres identitet.

Den ene mand, A, beskrives som afrikansk af udseende, 20-25 år, 190-195 centimeter høj og med spinkel kropsbygning og med sort hudfarve. Han var iført en lilla, langærmet fodboldtrøje med teksten »PSG«.

Den anden mand, B, beskrives som 18-20 år, 175-180 centimeter høj. Han var af almindelig kropsbygning og hans hudfarve var hvid. Et kendetegn var, at han havde et »hak« i øjenbrynet. Han var iført et mørkeblåt joggingsæt, en sort kasket og briller.