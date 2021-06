Tyk, sort røg steg op fra taget på virksomheden Aluline på Stengårdsvej i Tølløse torsdag over middag. Brandvæsnet fik ilden under kontrol i løbet af et par timer. Foto: Presse-fotos.dk

Fire kørt på sygehus efter brand i virksomhed: Politiet undersøger mulig årsag

Politiet vurderer, at der ligger en teknisk fejl bag en brand torsdag eftermiddag i virksomheden Aluline i Tølløse. Ingen kom til skade, men fire blev observeret for røgforgiftning.

Holbæk - 18. juni 2021

Beboere og virksomheder i et område nord for Lunderødvej i Tølløse blev torsdag over middag og et par timer frem opfordret til at gå inden for og lukke døre og vinduer.

Opfordringen fra politiet og Vestsjællands Brandvæsen kom efter, at der klokken 12.15 var kommet et 112-opkald om en brand i virksomheden Aluline på Stengårdsvej 22 i byens nordlige industrikvarter.

Der kom tyk sort røg op fra virksomheden, og da røg som udgangspunkt er farlig, valgte myndighederne altså at advare de omkringboende. Der var ikke tale en egentlig varsling.

Fire kørt til tjek Heldigvis drev det meste af røgen ud over de nærliggende marker, og ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kom ingen personer til skade i forbindelse med branden.

- Fire personer, der befandt sig i området, blev dog kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning. Det var mest udtryk for, at vi gik med livrem og seler, og ingen af dem var livløse, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, fredag formiddag til dagbladet Nordvestnyt.

Han tilføjer, at alle tilstedeværende personer i nærheden af branden selv sørgede for at bringe sig i sikkerhed.

Aluline er en teknologivirksomhed, der producerer komponenter i aluminium, og politiet kunne torsdag eftermiddag oplyse, at der var kemikalier i den brændende bygning, men at der til alt held ikke var ild i disse kemikalier.

Et par timer efter brandens opståen, havde brandfolkene så meget styr på situationen, at beboere og ansatte i områdets virksomheder kunne vende tilbage til deres respektive boliger og arbejdspladser.

I forbindelse med slukningsarbejdet var Hjortholmvej spærret i en periode, og trafikken blev i stedet ledt ad Gl. Skovvej.

Kigger på ventilation Fredag formiddag havde politiet endnu ikke konkluderet noget i forhold til den mulige brandårsag. Men ifølge Martin Bjerregaard er der ikke mistanke om andet end, at branden skyldes et teknisk uheld.

- Vi har ikke den endelige årsag, men vi skal blandt andet kigge lidt nærmere på et ventilationsanlæg i loftet. Her har en medarbejder set noget røg, men om det selve arnestedet, eller om røgen er kommet fra et andet sted, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, siger Martin Bjerregaard til Nordvestnyt fredag.