Se billedserie Winni Henriksen anser sine hunde for at være en del af familien og omtaler sig selv som ?hundedamen fra Tuse Næs?. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Fire hunderacer under samme tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire hunderacer under samme tag

Holbæk - 15. marts 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Hundeopdræt er både livsbekræftende og dybt alvorligt, hvis man spørger kennelejer Winni Henriksen, der med sin mand og ni tæver af fire forskellige racer, bor i et af de naturskønne »smørhuller« på Tuse Næs.

Der er ingen fare for at Winni Henriksen overser en gæst, når en bil parkerer på ejendommen. Da avisens udsendte gjorde det, blev ankomsten kommenteret af otte hunde-stemmer i forskellige tonelejer. Alle prøvede at overdøve alle, og alle løb ud for at byde velkommen.

- Det lyder skønt, det vil jeg gerne være med til, tag gammelt tøj på, var det første som Winni sagde, da der blev ringet op for at høre om interessen for et interview til avisen.

Forklaringen hertil viste sig, da hundene var færdige med at byde velkommen - på hver deres måde. Nogle holdt sig lidt på afstand men de fleste kom hen for at »kramme« og snuse grundigt til deres gæst.

Da alle otte fulgte med ind i huset, faldt der hurtigt ro over flokken. De fordelte sig på tæpper, i kurve, i sofaer og omkring bordet, hvor deres »mor« blev interviewet.

Efterfølgende gik snakken på, hvordan hun i 2003 startede sin kennel og hvorfor hundefamilien nu er vokset til at omfatte ni tæver, hvoraf kun nogle bliver brugt til avl.

De første avlshunde hun havde, var af racen Dansk svensk gårdhund, men så »faldt« hun over en Clumber Spaniel, og så var Kennel Daarbjerg (opkaldt efter bakken den ligger på) en realitet. Flokken blev større og racerne hele tiden mere specielle.

- Jeg skal til dyrlægen for at få scannet to af mine tæver, for at se om der skulle være hvalpe på vej. De racer jeg avler nu, er hunde med særpræg, og det er svært at finde egnede hanner til dem. Sussex spanielen er ret sjælden og min tæve er blevet insemineret med sæd fra en norsk han, der faktisk er død nu, så jeg håber, det er lykkedes at gøre hende drægtig, for hans gener er meget gode, forklarer

Winni Henriksen, imens hun har en Sky terrier på skødet og klør en ung, kåd, engelsk buldog bag øret.

Hun har, som mange andre kenneller, i forbindelse med landets nedlukning, haft talrige henvendelser om hvalpekøb.

- Der er efterspørgsel på hvalpe og havde jeg haft 50 hvalpe, havde jeg kunnet sælge dem, men jeg avler for min egen fornøjelses skyld, ikke for at tjene penge, så der kommer de hvalpe, som kommer og det er fint med det, siger hun.

Hun deltager gerne på hundeudstillinger med sine hunde og går højt op i at knoglebygning, temperament og udseende skal være bedst muligt. Gang på gang vender hun tilbage til at fortælle om den sundhedsmæssige udfordring der er i avlsarbejdet, for man skal sikre sig at det er sunde hvalpe, der avles - og måske skal bruges i den videre avl.

- Det er faktisk en videnskab at kaste sig ud i avl af racehunde, men det er også vigtigt at vi holder fokus på de rigtige områder, siger hun.

Til kommende hundeejere anbefaler hun at man læser meget om racen og sætter sig grundigt ind i, hvad den enkelte race kræver af træning, stimulering og så videre. Temperamenterne hos de forskellige racer er vidt forskellige, så man skal gøre sig klart, om det er en jagthund eller en familiehund, man skal lede efter.

- Jeg har Basset Hound, Sussex Spaniel, Engelsk buldog og Sky terrier. Når nogle af dem har hvalpe, opfostres de herinde i en del af køkken-alrummet og lærer at omgåes de andre racer og indgå i flokken. Det bliver de psykisk stærke af, og det er en fordel for dem længere fremme i livet, forklarer Winni Henriksen, før hele flokken går ud på det kæmpestore, indhegnede område, som hundene også kan boltre sig på.

Ønsker man at holde øje med hvalpe der kommer fra Kennel Daarbjerg, opdateres hjemmesiden jævnligt, ligesom facebooksiden viser nyheder fra dagligdagen på kennelen.