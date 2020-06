Se billedserie På vej på første arbejdsdag. To køer og to kalve er som de første af ni køer sluppet løs i Tølløse Dyrehave for at skovgræsse og pleje naturen på naturlig vis. Foto: Mie Neel

Fire frie køer på job som skovgræssere

Holbæk - 04. juni 2020 kl. 14:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsigtigt nysgerrige forlod to køer og to kalve ladvognen og sjoskede i hælene på manden med spanden. Kort efter var de sluppet løs i den elindhegnede fold i Tølløse Dyrehave og i gang med at inspicere deres nye arbejdsplads og fodersted som de første af ni frie køer på skovgræsning.

De er »ansat« af Holbæk Kommune og kommer fra samarbejdspartneren Østagergård i Jystrup. Gården holder øje med køerne for at sikre, at de har det godt og har nok at spise.Med et gps-halsbånd på den ene ko kan gården, kommunen og alle interesserede via en app følge deres færden i den 42,5 hektar store kommunale skov.

Fodring er forbudt I alt ni køer af angusracen skal græsse, pleje naturen og holde vegetationen nede for at sikre den biologiske artsrigdom.

De er fredelige, men ikke klappekøer, og skovens brugere skal lade være med at fodre dem, understreger Bente Mehan, naturmedarbejder i Holbæk Kommune.

- De skal selv finde føde hele året og være med til at gøre skoven mere åben med plads til nye plantearter, som er føde og bosted for flere og nye insekter, der igen er føde for flere og nye fuglearter. Fugle taber frø, kokasser spreder frø, og det øger biodiversiteten, forklarer hun.

Anguskøer kan klare sig ude hele året og kan søge læ i skoven og et læskur. Der en vandpost, men køerne har også to vandhuller, hvor der fjernet bevoksning.

De naturlige vandingssteder giver også gode betingelser for padder, og Bente Mehan håber, det bliver ynglesteder for padder, hvor flere arter er truede.

Et areal med grantræer er skovet, og flere skal fældes. Der plantes ikke nye træer, arealerne skal selv springe i skov via spredningen af frø. Gamle træer får lov til at dø og rådne for at give plads til svampe og insekter.

Adgang for alle Der er interesse for at følge projektet og udviklingen for fugle, svampe, planter og padder. Og på onsdagens udsætnings dag var der stor opmærksomhed fra børnene i Børnehuset Reden, som er nabo til skoven.

Reden er en af de faste brugere sammen med blandt andet ryttere, cyklister og skovtursgæster.

Når køerne ikke fodres, vil de ikke forbinde mennesker med mad og derfor ikke nærme sig. Modsat skal skovgæsterne lade være med at forstyrre køerne.

Der er 13 indgange, hvor de tre har trappeopsatser, som ryttere kan benytte, når de har trukket hesten gennem lågen. Der må rides overalt, men kommer der mange ryttere og heste, vil der blive lavet ridestier.

Skovens brugere skal færdes stille og roligt, holde hund i snor, ikke komme imellem en ko og hendes kalv og undlade at stirre køerne direkte i øjnene, fordi det opfattes som en trussel.