Retten i Holbæk tygger i øjeblikket på, om to piger skal fritages for at vidne mod deres voldstiltalte forældre. Spørgsmålet betragtes som så principielt, at det stensikkert kommer for Østre Landsret og sandsynligvis også Højesteret.

Fire børn risikerer udvisning, hvis forældrene dømmes for vold og årelang mishandling af dem

Skal to søstre på 11 og 13 år pålægges at vidne mod deres mor og far, som er tiltalt for gennem fem år at udsætte ikke bare pigerne, men også parrets to drenge på fire og seks år, for grov vold og mishandling?

Eller skal pigerne kunne slippe for at vidne mod deres forældre, uanset alvoren i de anklager, der er rejst mod den 34-årige mor og 36-årige far, som begge nægter sig skyldige?

Det er hovedspørgsmålet i en principiel juridisk tvist og samtidig meget konkret sag om påstået mishandling af fire børn i en flygtningefamilie med bopæl i Holbæk Kommune, som Retten i Holbæk i øjeblikket behandler.