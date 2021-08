Overfaldet på to piger og to mænd skete i et tog på Odsherredsbanen, der var på vej fra Holbæk mod Nykøbing, sidst på aftenen søndag den 18. juli. Politiet efterlyser to yngre mænd, som man kender identiteten på, som mistænkte i sagen.Foto: Marianne Nielsen

Fire blev overfaldet i tog: To mistænkte er gået under jorden

Politiet kender identiteten på to unge, der er mistænkt for et voldeligt overfald på flere personer i et lokaltog i juli, men som er gået under jorden. De opfordres til at melde sig selv.

Holbæk - 05. august 2021

Det gik så voldsomt for sig sent om aftenen søndag den 18. juli, da to yngre mænd angiveligt gik til angreb på fire andre personer, heriblandt to piger på kun 14 og 15, i et tog på Odsherredsbanen, at lokomotivføreren så sig nødsaget til at aktivere togets nødbremse.

Det skete tæt overskæringen ved Tuse Lågevej, men her lykkedes det de to mistænkte overfaldsmænd at stikke af fra toget. Trods eftersøgning med hunde fik politiet ikke fingre i de to, som blev samlet op af en bil, der forsvandt i høj fart i retning mod Holbæk.

Siden har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet på at identificere og få anholdt de to yngre mænd, og flere vidner henvendte sig i dagene efter episoden med oplysninger om mulige mistænkte på baggrund af de offentliggjorte signalementer.

Kender de mistænkte Det er da nu også lykkedes politiet at få sat navn på de to mulige overfaldsmænd, men de er dog stadig på fri fod, idet de har valgt at gå under jorden. Det oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, til dagbladet Nordvestnyt.

- Vi ved, hvem de er, og de ved, at vi leder efter dem. De to yngre mænd er efterlyst, og det betyder, at de vil blive anholdt, hvis de bliver truffet af politiet. Det gælder uanset hvor i Danmark, de måtte befinde sig, pointerer Charlotte Tornquist.

Ifølge politiets talskvinde har politiet ledt efter de to på kendte adresser og tilholdssteder, men hidtil uden held. Politiet har dog ingen formodning om, at de efterlyste skal være søgt til udlandet.

Når Midt- og Vestsjællands Politi er sikker på, at de to mænd er klar over, at de er efterlyst, skyldes det ifølge Charlotte Tornquist, at der har været en indirekte kontakt mellem dem og politiet via forsvarsadvokater.

- De to unge mænd har tilsyneladende ikke ønsket at tale med os. Vi fortsætter med at lægge et pres på dem, og vi opfordrer dem til at melde sig selv til politiet, siger Charlotte Tornquist.

Forudgående uenighed Overfaldet på de fire personer skete sidst på aftenen søndag den 18. juli i toget, der kort forinden havde forladt Holbæk med retning mod Nykøbing.

Klokken 23.42 fik politiet en anmeldelse fra fjernstyringscentralen for Lokaltog, der driver Odsherredsbanen, om at lokomotivføreren havde nødbremset toget på grund af tumult.

Politiet har oplyst, at to piger på 14 og 15 år fra henholdsvis Glostrup og Svinninge var blevet overfaldet af de to yngre mænd. Da to andre mænd på 22 og 45 år fra Søborg og Regstrup havde blandet sig, blev også de udsat for vold i form af slag og spark, ligesom der ifølge politiet blev fremsat verbale trusler.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke offentliggjort detaljer om de involveredes forklaringer, men politiet fortalte dagen efter episoden, at der forud for overfaldet på pigerne havde været en »intern uenighed« mellem dem og de to efterlyste mænd. Om det allerede var før togturen eller først under togturen, er uvist.

Politiet oplyser til Nordvestnyt, at begge mistænkte er »tidligere kendt« af politiet uden at uddybe, hvori kendskabet består.

