Finansøkonomuddannelsen i Holbæk er blevet et hit. Antallet af studerende i Holbæk har været stigende, og senere i denne måned er de første finansøkonomer fra Holbæk færdige. Foto: Mie Neel

Finansøkonomuddannelse er et hit

Holbæk - 08. juni 2021 kl. 13:46 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

I 2019 blev det muligt at læse til finansøkonom i Holbæk. Og uddannelsen, som bliver udbudt af Zealand Sjælland på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) i Holbæk, har vist sig at være en succes.

Senere i denne måned får 17 unge studerende nemlig overrakt deres uddannelsesbevis som tegn på, at de har færdiggjort finansøkonomuddannelsen i Holbæk.

Flertallet af de studerende, der dimitterer, kan desuden glæde sig over, at de allerede har sikret sig et job.

Det er blandt andet inden for bankverdenen, forsikring og ejendomshandel.

Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Da dørene til finansøkonomuddannelsen blev åbnet for to år siden, blev 20 studerende optaget. Sidste år var det tal steget til 35.

- Jeg er glad for, at finansøkonomuddannelsen er en succes i vores kommune, og jeg tror på, vi kan få flere succeser med flere uddannelser. Derfor fortsætter arbejdet med at gøre Holbæk til en uddannelsesby. Det er vigtigt, at unge har uddannelsesmuligheder tæt på. På den mådes skabes et lokalt studiemiljø og flere unge bliver boende. Samtidig er lokale uddannelser godt for erhvervslivet, fordi de nyuddannede bidrager med kvalificeret arbejdskraft, udtaler Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen.

- Uddannelse har stor betydning Under studiet er de kommende finansøkonomer i praktik i 12 uger i erhvervslivet.

Home Holbæk er blandt de virksomheder, der har taget imod studerende fra finansøkonomuddannelsen i Holbæk. Og her mener indehaver Michael Jørgensen, at åbningen af finansøkonomuddannelsen er betydningsfuld.

- Det har en stor betydning for både Home Holbæk, men også for hele erhvervslivet i Nordvestsjælland og omegn, at uddannelsen er kommet til Holbæk. Rekrutteringen af unge mennesker, der brænder for faget og har uddannelsen i bagagen, er blevet langt lettere. Det er med til at højne virksomhedernes faglige niveau. Og så er åbningen af nye uddannelser generelt positivt, for det gør området til et attraktivt sted at bo, fortæller Michael Jørgensen i pressemeddelelsen.

Finansøkonomuddannel­sen, der tager to år, er et re­sultat af et nyt uddannelsesformat. Det betyder, at de studerende tilbringer størstedelen af deres studietid i Holbæk, men de har også onlineundervisning, ligesom der er mødedage i Næstved.

I Holbæk er uddannelsen placeret på HUSC på Anders Larsensvej, hvor også Absalons sygeplejerskeuddannelse er placeret.