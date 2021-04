Se billedserie Kristian Veng-Olsen og Melissa Ciszek afleverer efter deres rute indsamlingsbøtten til kampagneleder Klaus Ole Møgelvang (tv.). Foto: Per Christensen

Fin indsamling trods regn og kulde

Holbæk - 11. april 2021 kl. 15:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Knap 200 indsamlere var søndag ude at gå på gader og stræder over det meste af Holbæk Kommune. De samlede ind til Kræftens Bekæmpelse, som havde tilrettelagt landsindsamlingen på en coronasikker måde. Indsamlerne fik udleveret en pose med mundbind, der skulle bruges, når der blev ringet på hos folk. Der var håndsprit, som skulle bruges både til hænderne og til at spritte indsamlingsbøtterne af med undervejs på turen.

Tidligere år har der været over dobbelt så mange indsamlere i Holbæk Kommune, men coronasituationen har betydet, at færre har tilmeldt sig i år.

Bagagerummet blev fyldt op Indsamlerne fra Holbæk by og omegn kunne mellem klokken 13 og 14 aflevere bøtterne med de indsamlede bidrag til Klaus Ole Møgelvang, der er kampagneleder og desuden formand i Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Holbæk Kommune. Det foregik ved cykelparkeringen bag Holbæk Bibliotek, ved parkeringspladsen på Bysøplads.

Her holdt han klar med bilen, der blev godt fyldt op med bøtter. Blandt dem, der kom for at aflevere de indsamlede penge var parret Kristian Veng-Olsen, Holbæk, og Melissa Ciszek, Køge, der gik en rute på Skovhusvej og Frilandsvej med 60 boliger. De steder, hvor der var nogen hjemme, blev de taget venligt imod, og der var en god stemning.

- Nogle havde medlidenhed med os, fordi det regnede, fortæller parret, som på ruten oplevede, at op mod halvdelen ikke var hjemme.

Det var i øvrigt første gang, hun var med til en indsamling, mens han for flere år siden har samlet ind for Kirkens Korshær.

Mange gav et bidrag Dorte og Jens Nielsen, Holbæk, var også for første gang ude at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, efter at børnene er blevet store nok til at klare sig selv. Det var en våd fornøjelse, men de gør det gerne igen - men gerne uden så koldt og vådt vejr.

- Langt de fleste var søde, og der var relativt mange hjemme. Mange gav et bidrag, og kun tre-fire stykker ønskede ikke at donere, fortæller Dorte og Jens Nielsen.

De gik på Bispehøjen med 90 boliger, hvoraf mange bebos af den lidt ældre generation. Derfor betød vejret sikkert, at mange var hjemme, tænker de.

Ældste indsamler i Tuse er 80 år Mia Rasmussen, Tuse, stod for det praktiske i forbindelse med indsamlingen i Tuse og omegn. Her var der 16 indsamlere ude, og de blev generelt taget godt imod.

- Der er mange trofaste indsamlere, hvoraf nogle har været med i 15-20 år, og den ældste er 80 år. Kun en enkelt af de faste meldte fra på grund af coronaen. Der var også nogle nye med i år, fortæller Mia Rasmussen.

Rundt i de øvrige lokalområder var der andre, der stod for det praktiske arbejde med indsamlingen.

Stadig muligt at donere Klaus Ole Møgelvang havde i løbet af ugen sørget for, at indsamlerne i Holbæk by med mere kunne hente materialet hjemme i hans garage. De sidste 30 poser blev udleveret ved Bysøplads søndag formiddag.

I skrivende stund foreligger resultatet af søndagens indsamling i Holbæk Kommune endnu ikke.

Frem til søndag den 18. april er der stadig mulighed for at donere et bidrag til landsindsamlingen via de digitale muligheder.