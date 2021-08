Fin dag med sport, opvisning og fest

Se billedserie Der er indkast til U10-holdet fra Kundby IF i kampen mod Holbæk B&I. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Holbæk - 08. august 2021 kl. 13:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det meste af lørdagen var der gang i aktiviteterne på sportspladsen på Solbjerggård 2 i Kundby. Her havde Kundby IF tilrettelagt et program, der bød på lidt af hvert.

Det skete under navnet Kundby Sportsdag 2021. De seneste år har der ikke været lignende arrangementer i byen. Det første skridt til at genoptage en sportsdag blev taget i 2019 med en showkamp melem tidligere og nuværende seniorspillere i Kundby. Der var også salg af pølser og drikkevarer, mens børnene kunne forlyste sig med en hoppeborg.

- Der var nok et par hundrede igennem. Det gav blod på tanden til noget mere. I 2020 havde vi planlagt en fest med spisning, men det måtte vi udskyde på grund af coronaen, fortæller Jacob Ganderup.

Fremgang i medlemstallet Han har været med i klubben i fem år og blev formand for lidt over to år siden. Han kan huske fra tidligere, hvor han boede i Hjembæk, at der var en uges tid med sport, aktiviteter og fest, og han vil gerne være med til at etablere noget lignende i Kundby, måske uden at det bliver en hel uge.

Foreningen havde for et år siden kun 13 betalende oldboys-medlemmer. Nu er der et halvt hundrede medlemmer på U10-holdet, et herreseniorhold og oldboysholdet. Og der er formentlig en snes medlemmer flere på vej, da et nyt kvindefodboldhold begynder træningen på tirsdag.

Lørdag var der planlagt en lille turnering med U10-fodbold. Der var håbet på fem-seks hold, men det blev kun til det lokale hold og gæsterne fra Holbæk B&I. De fik ved frokosttid spillet en kamp på to gange 20 minutter, mens det skulle have været to gange syv minutter, hvis der havde været flere hold med.

- Jeg tror, det er ferieperioden, der spiller ind. Der er også udskudte konfirmationer, og Kundby Friskole har første skoledag søndag. Næste år regner vi med at skubbe sportsdagen, så det bliver en weekend senere, forklarer Jacob Ganderup.

Hoppeborg og rottweilere På sportspladsen var der opstillet en hoppeborg til glæde for børnene, og ved klubhuset blev der solgt pølser, øl, vin, vand, slush-ice, popcorn og snacks.

Først på eftermiddagen var ved Holbæk Rottweilerklub, der viste prøver på hundenes færdigheder. Et planlagt indslag med at prøve bueskydning ved medlemmer af Kundby Skytteforening var aflyst på forhånd.

En turnering i megabordbold samlede fire hold, mens der gerne måtte have været flere med. De fem spillere på holdet blev iført bælter, så de ikke kunne rykke sig ud af stedet på den oppustelige bane, og det gav flere sjove situationer.

Turneringen i megabordfodbold var egentlig planlagt til at begynde klokken 13.30, men det ville være midt i OL-finalen i håndbold. Da Danmark havde spillet sig i finalen mod Frankrig, blev det nemlig besluttet, at kampen skulle vises på en projector i teltet.

Derfor var det på forhånd besluttet at dele turneringen op, så det kunne være før og efter kampen og måske også i pausen. Nu faldt der imidlertid en del regn før OL-finalen, så hele turneringen blev udskudt til bagefter.

Udsolgt til spisningen Om aftenen var der fest i teltet, hvor der var udsolgt med 90 deltagere. Efter spisningen kunne flere være med til livemusikken mod en lille entré. Her spillede Martin G Trio med medlemmer fra Jyderup og Kalundborgegnen. Trioen spillede tre gange 45 minutter, og der var godt gang i teltet, hvor deltagerne havde en hyggelig aften.