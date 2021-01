Filmpar er rykket på landet

Se billedserie Parret bag Nordland Filmproduktion har slået sig ned på Tuse Næs, hvor de driver deres firma fra privaten. PR-foto.

Holbæk - 27. januar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard

Et ungt par valgte i sommer at slå sig ned i landlige omgivelser på Staslundevej på Tuse Næs. Et hektisk liv med udenlandsophold og mange årlige rejsedage blevet erstattet med en ny fælles virksomhed, Nordland Filmproduktion. Samtidig blev der taget hul på en ny tilværelse i et helt andet gear med højt til himlen.

Katrine Nordahl (25 år) og Jacob Øland (33 år) mødtes for to år siden i København i forbindelse med produktionen af en musikvideo. Med Jacob som producer og Katrine bag kameraet. Inden havde Katrine Nordahl efter sin studentereksamen fra Stenhus Gymnasium i en årrække boet i London. Her tog hun først en danseuddannelse og arbejdede efterfølgende som videofotograf. Et arbejde hun fortsatte med herhjemme på en stor københavnsk danseskole.

Jacob Øland er opvokset i Sorø og startede sin karriere i tv-branchen efter at have taget læreruddannelsen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Først som teknisk assistent på Go' morgen Danmark og senere som lydtekniker på en række store produktioner fra speedway-transmissioner til Robinson og Paradise Hotel.

- Det er rigtig dejligt at opleve, at vi nu hører til et sted, frem for hele tiden at være på farten, siger Jacob Øland om parrets beslutning om at flytte på landet og starte eget firma.

Nordland Filmproduktion tog i efteråret hul på sin første større lokale produktion: 24 julekalender-afsnit for de lokale kirker på Næsset og i Grevinge og efterfølgende livestreaming af jule- og nytårsgudstjenesterne i Udby Kirke.

- Vores speciale som firma er, at vi foruden et professionelt take på opgaverne, prioriterer de menneskelige relationer, når vi arbejder. Hver ny opgave er speciel med et tæt og godt forhold til dem, vi arbejder sammen med, forklarer Katrine Nordahl, som er overvældet over den positive respons julekalenderproduktionen fik.

- Vi havde det bedste samarbejde med de to præster og musikerne, som optræder i videoerne, og anstrængte os for at levere et topprofessionelt produkt. Det var et kæmpestort arbejde for to personer, hvor vi producerede de første 12 afsnit i efteråret og stadig var i gang med at redigere de sidste 12, da det blev den 1. december. Der var rimeligt knald på, siger Jacob Øland.

Nordland Filmproduktion har investeret i en del teknisk udstyr og har blandt andet tre professionelle HD kameraer. I en periode regner Katrine Nordahl og Jacob Øland dog med at leje udstyr efter behov, indtil der bliver økonomi til at købe mere.

Parret håber, at de med den første store produktion har taget det første spadestik i forhold til nye opgaver i lokalområdet. Fremtiden byder i første omgang på mere livestreaming fra kirkerne men også på præsentationsvideoer for lokale firmaer, grafiske løsninger og meget mere.

- Vi har rimeligt meget hele pakken, men vil gerne specialisere os i livestreaming, både i den nuværende situation, hvor det kan hjælpe med at få folk igennem corana-nedlukningen - og senere hvor vi vil tilbyde livestreaming af møder og koncerter, fastslår Jacob Øland.

Corona-udbruddet har i nogen grad forsinket udviklingen af det nye firma, men Nordland Filmproduktion er på Facebook, og inden længe kommer der også en Linkedin-profil med eksempler på videoer fra det lokale produktionsselskab.