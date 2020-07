Filmfestival coronastyle

TV2 i stedet for opera Der er ikke nogen operafilm på programmet i år af den simple grund, at der ikke er nogen nye operafilm at vise. Til gengæld har Jesper Nielsen lavet en aftale med TV2 forsanger Steffen Brandt og fået lov at vise en Smukfest-koncert med TV2. Den vises på storskærmen onsdag den 22. juli klokken 21. Jesper Nielsen lufter desuden muligheden for at lave en opera open air-aften på Filmtorvet senere på året.

Hold en meters afstand

Jesper Nielsen fortæller, at der under filmfestivallen vil komme opfordringer på skærmen om, at publikum holder en meters afstand og sidder i grupper med dem, de normalt omgås. - Det plejer ikke at være noget problem her i hverdagen, og folk er normalt gode til at huske at holde afstand, slutter han.