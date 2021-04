Se billedserie At være perfekt tager tid fra nærvær med sit barn. Carina Bahnes råd er at sige nej, give slip og sætte tid af til legen og få nærvær med sit barn - før det er for sent. Privatfoto

Fif fra en mor til andre mødre: Bryd rutiner og få en sjovere hverdag med børnene

Holbæk - 13. april 2021 kl. 20:38 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Carina Bahne har et råd til travle mødre, et råd hun selv har fulgt. Stop med at trampe løs i hamsterhjulet, gør op med rutiner, bryd mønstret og læg mobilen helt væk. Gevinsten er uvurderligt nærvær med børnene og en sjovere hverdag.

- Jeg var en travl mor, der kom farende for at hente min datter i børnehaven efter at have stresset på motorvejen for at nå det inden lukketid. Der var ikke meget samvær og nærvær med min datter i hverdagen. Så for 10 år siden sagde jeg stop, forklarer Carina Bahne, Vipperød.

Hendes baggrund er grafisk design, undervisning, kunstner og i dag mentor i BahneCreative.

Med en kreativ baggrund og i forvejen legende tilgang til livet kan det være lettere at tænke ud af boksen. Hun ved dog fra sig selv, at autopilot, rutiner og forventninger fra andre og én selv stikker dybt.

- Men når jeg kunne, kan andre også, mener Carina Bahne.

Fif til daglige opture hentet i »Fra hamsterhjul til lykkehjul«.

Sid på gulvet, vær nærværende og leg uden at forvente et bestemt resultat. Smil og kram dit barn.

Lær af børns livsglæde, fantasi, impulsivitet, begejstring og evne til at tænke grænseløst.

Det spontane bliver den hyggeligste fest, der tales om i flere år.

Opgave: Jeg vil gå, hoppe, danse, rulle eller slå kolbøtter med mit barn mindst en gang hver dag.

Farv sovsen blå og put godnat med sjove stemmer, fjollede ansigter og pande­kageleg. Kniber det, er hun klar med en kærlig, hjælpende hånd og hverdagsrusker i sin bog »Fra hamsterhjul til lykkehjul«.

Er en kærlig hånd ikke nok, tilbyder hun et onlineforløb MORskab med anvisninger, fif og øvelser til en sjovere hverdag.

- Det handler ikke om at vende alt på hovedet, men om at tage bevidste valg og turde være fjollet og barnlig. Vi skal vælge at være 100 procent nærværende med børn i stedet for at lytte med et halvt øre, mens vi laver noget andet. Vi skal give os tid til at kramme og dele børns fantasifulde verden, fastslår Carina Bahne.

Hverdagen vil altid være der. Men i stedet for en negativ tilgang vil hun have mødre til at se kreativt på hverdagens rutiner, inddrage børnene og som et eksempel bruge operastemme i stedet for kommandostemme, når barnet for 117. gang får at vide, jakken skal på plads.

Fjollet og grænseoverskridende, men det betaler sig, når man kan skraldgrine med barnet, tilføjer hun.

- Jeg hører mødre sige, de ikke har tid, at det er hårdt, de har så travlt i hverdagen. Det er da spild, at størstedelen af livet er en jammerdal. Hvis hverdagsting gøres til leg, lover jeg, det bliver lettere at sige pyt og ikke have dårlig samvittighed ved at lade støvet gro. Man får energi og overskud til at sætte sig på gulvet og kigge sit barn i øjnene, lege, læse for eller sammen med sit barn og blive smittet af barnets umiddelbare tilgang, understreger Carina Bahne.

Det handler ikke om altid at være lalleglad. Man kan og skal være seriøs omkring sit barn. Men hvorfor lære barnet, at det er surt at blive voksen og kun sjovt i weekender og ferier, spørger hun.

Ideen om en bog med erfaringer og fif til at stikke en kæp i hamsterhjulet har Carina Bahne haft længe. Med coronanedlukning gjorde hun alvor at skrive »Fra hamsterhjul til lykkejul«, som kan købes på hendes hjemmeside familieoptur.dk for 179 kroner minus 25 procent introduktionsrabat og i Bog & Ide i Holbæk.