Fetas opmærksomhed reddede dement mand

- Allerede aftenen inden, var Feta mere markerende end hun plejer, og hun ville ikke »gå til ro«. Jeg lagde mærke til det, men tænkte ikke yderligere over hvorfor, før om morgenen, hvor hun fortsatte med at være meget fokuseret på noget bestemt udenfor. Så undersøgte jeg sagen og opdagede at der gik en ældre, fremmed herre søgende rundt - ude bagved. Jeg spurgte om jeg kunne hjælpe ham med noget, og tog ham med indenfor. Han var gennemkold, så jeg pakkede ham ind i et tæppe gav ham en kop kaffe til at varme sig på. Da jeg begyndte at spørge ham om hvad han lavede her, mente han at han boede her. Han var simpelthen »gået hjem«, fra plejehjemmet, hvor han havde glemt at han boede. Så ringede jeg til politiet og fortalte at jeg havde fundet den efterlyste herre. De kom efterfølgende og hentede ham, og sørgede for at han kom hen på plejehjemmet igen. Jeg tror, han har boet her i huset - eller i nabohuset - engang. Jeg kunne se at han havde været inde i min kælder, så jeg var ikke i tvivl om at han kendte stedet, fortæller Sabrina.