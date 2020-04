Et tomt festtelt kunne være et meget godt billede på den nuværende situation, bortset fra at udlejningen af telte, stole og borde er faldet drastisk under corona-nedlukningen. Billedet er fra en af Vitro Festudlejnings tidligere opgaver. Privatfoto

Festudlejer håber på snarlig genåbning

I sidste uge kom der nye bestillinger ind fra blandt andet Holbæk Kommune, som har brug for telte for at få hverdagen med dens nye afstandskrav til at hænge sammen i de genåbnede skoler og daginstitutioner.

- Jeg håber virkelig, at det snart bliver muligt at åbne op for, at flere mennesker kan være forsamlet. 2020 bliver ikke et normalt år for os, men vi kan håbe, at folk kan få mulighed for at holde deres udsatte fester til efteråret i stedet. Vi gør alt hvad vi kan for at stå klar, når kunderne begynder at vende tilbage og finde de løsninger, der passer dem, understreger Bo Engelberth.