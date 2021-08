Se billedserie I tre hestevogne ankom nogle af gæsterne til dressurbanen, hvor den officielle indvielse af kørecentret foregik. Foto: Thomas Olsen

Festlig indvielse af center for kørsel med hestevogn

Holbæk - 12. august 2021 kl. 00:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Dansk Køre Selskabs nyetablerede faciliteter på Rævebjerg i Mørkøv blev onsdag eftermiddag officielt indviet. Det skete i forbindelse med, at der for første gang afvikles et internationalt stævne og et landsstævne på stedet

Det sker fra torsdag til søndag, hvor der deltager ekvipager, hjælpere og dommere fra 10 europæiske lande. Knap et halvt hundrede forskellige ekvipager er med i konkurrencerne i kørsel med hestevogn. Det er omkring det halve af, hvad der ellers har deltaget i de seneste år, hvor stævnerne har været holdt på Dorthealyst ved Knabstrup.

Det er dog ikke de nye forhold, der er noget i vejen med, for de over 200 deltagere ved indvielsen kunne ved selvsyn konstatere, at det er nogle flotte rammer, der er skabt på Rævebjerg.

Det er derimod coronaen, der har holdt en del fra at deltage, ikke mindst fra Norge, som plejer at være godt repræsenteret ved stævnerne. I år deltager kun en official.

Der er fri entré til konkurrencerne, hvor der dystes i dressur, maraton og præcisionskørsel. Der er deltagere inden for både pony og hest med enspænder, tospand og firspand.

Tre i samtidigt snoreklip Den officielle indvielse af kørecentret blev skudt i gang på festlig vis på dressurbanerne. Her ankom tre hestevogne med nogle af gæsterne. I den forreste vogn sad de tre, som skulle klippe den røde snor over i forening.

Det var formanden for Dansk Køre Selskab (DKS), Niels Giversen, bestyrelsesmedlem i Concordia Fonden, Klaus Søgaard, og Holbæk Kommunes viceborgmester John Harpøth.

Concordia Fonden har sponsoreret en stor del af udgifterne til kørecentret. Bag fonden står Erik Palm Greisen, Karlebo. Han er af mange kendt under navnet Mads, og han er tidligere formand (i 1970'erne) for DKS. Han var også til stede ved indvielsen.

Skulptur blev afsløret På vejen til talerne i teltet blev der gjort holdt på toppen af Rævebjerg. Her blev der afsløret en skulptur i jern af en ræv. Den er udført af kunstneren Marianne Seidenfaden, som er tidligere ejer Dorthealyst. Hun havde fået opgaven af Mads, som ønskede at skænke skulpturen af ræven til Borgerforeningen i Mørkøv.

Dansk Køre Selskab (DKS) blev stiftet i 1967. Trods navnet samler foreningen medlemmer fra Sjælland, cirka 300.

DKS er en af forenin­gerne under Dansk Køre Forbund.

Efter mange år på Dorthealyst begyndte arbejdet i 2018 på at kunne flytte til Rævebjerg i Mørkøv.

En lokalplan blev vedtaget i 2019. I februar i år var materielhallen færdig, og det sidste materiel blev flyttet fra Dorthealyst.

Indvielsen er et par gange blevet udskudt på grund af coronaen. Foreningens formand Poul Erik Frandsen takkede begge for ræven, som står med en fin udsigt ud over kørecentret.

I teltet var der champagne og kransekage. Niels Giversen sagde tak til Borgerforeningen for et fantastisk godt samarbejde. Han rettede også en tak til Mads og Concordia Fonden for at have »puttet rigtig mange penge i det her«. Der var også en stor ros fra Niels Giversen til politikerne i Holbæk Kommune - men ikke til embedsmændene, da det havde taget halvandet år at få tilladelserne på plads.

Han nævnte, at en gruppe på fem-seks mand fra DKS har stået for etableringen af banerne og materielhallen.

- Vi er meget glade for at være her, fastslog Niels Giversen.

Ånden er i ræven Marianne Seidenfaden sagde, at DKS har fyldt meget i hendes liv i 40 år. Hun tilføjede, at det blandt andet har været både ret sjovt, men også krævende.

- Jeg savner jer tit. Men jeg blev også meget glad for den opgave, Mads gav mig, sagde Marianne Seidenfaden med henvisning til ræven.

- Jeg føler, at min ånd sidder deroppe og holder øje med jer, tilføjede hun.

Poul Erik Frandsen sagde, at hele byen gerne vil ønske tillykke med anlægget. Og han har hørt alle sige, at banerne er nogle af de bedste, der er lavet. Borgerforeningen ser frem til mange gode år sammen med DKS.

John Harpøth var glad for, at foreningen har valgt at blive i området i forbindelse med flytningen. Han omtalte det som et eventyr om, hvordan lokale frivillige kræfter og ildsjæle kan skabe udvikling og fællesskab i lokalområderne.