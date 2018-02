Efter flere års pause blev Tølløse Festival genoplivet sidste år. Det foregik med stor succes i parken ved Tølløse Slo, men fremover afvikles festivalen på byens sportsplads.Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Festival rykker ind på sportplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival rykker ind på sportplads

Holbæk - 14. februar 2018 kl. 19:03 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev den genopstandne Tølløse Festival afviklet med stor succes i parken ved Tølløse Slot.

Men sådan bliver det ikke i år. Når endags-festivalen afvikles den 18. august bliver det på sportspladsen mellem skolen og hallen i stedet for.

Det er således ikke lykkedes styregruppen bag festivalen at få en aftale om at leje slotspladsen igen.

- Det er selvfølgelig superærgerligt, men vi har valgt at tage de positive briller på og glæder os nu til at være på sportspladsen, fortæller Malene Bilgrav Schmidt, der sidder i styregruppens afdeling for kommunikation.

Arbejdet med at forberede årets festival er i fuld gang, og styregruppen vil forsøge at skabe den samme gode oplevelse som sidste år.

- Sportspladsen kan jo ikke byde på de samme omgivelser som slotsparken med de gamle træer, men vi vil forsøge at skabe nogle hyggekroge og lignende, fortæller Malene Bilgrav Schmidt.

Sidste år deltog cirka 100 frivillige i festivalen, og Malene Bilgrav Schmidt regner med, at der bliver brug for nogenlunde det samme antal i år.

Og for at gøre det lettere for både arrangører og frivillige er der blevet lavet en ansøgningsskema på festivalens hjemmeside, som interesserede kan udfylde.

- Her kan man blandt andet skrive, hvad man har lyst til at hjælpe med. Det kan så godt være, at vi beder nogle om at hjælpe med andre ting, for alle kan jo ikke lave det samme, fortæller hun.