Se billedserie Vokalensemblet Theatre of Voices afviklede i løbet af weekenden en lille festival rundt om i kommunen. Foto: REINHARD WILTING

Festival med musik i verdensklasse

Holbæk - 02. august 2021 kl. 12:34 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hen over weekenden har der været koncerter med musik i verdensklasse.

Vokalensemblet Theatre of Voices, som i øjeblikket er tilknyttet Holbæk Kommune, har holdt en lille festival og har blandt andet givet koncerter på Hørbygaard Gods og Løvenborg Slot samt i Skt. Nikolai Kirke og Hørby Kirke.

Festivalen begyndte fredag aften i Skt. Nikolai Kirke, hvor Theatre of Voices underholdt med italiensk barokmusik og traditionsrige engelske korsange.

Lørdag rykkede vokalensemblet til Tuse Næs, hvor godsejerparret på Hørbygaard Gods velvilligt slog dørene op og lod publikum komme indenfor i havestuen.

Her blev der blandt andet underholdt med sange af den danske komponist C.E.F. Weyse.

Else Torp fra Theatre of Voices kunne i øvrigt fortælle publikum en lille anekdote om Weyse.

Han blev tit inviteret til middag hos det bedre borgerskab med den bagtanke, at han så skulle underholde efter maden.

Det ville han gerne, men han var ikke altid tilfreds, hvis folk sad for længe over maden.

- Nogle gange mente Weyse, at der blev snakket lidt rigeligt, så han satte sig ved klaveret og spillede tonerne c, a, f, f, e. Det var så hans måde at sige på, at det vist var på tide, at kaffen blev serveret, fortalte Else Torp.

Efter koncerten på Hørbygaard Gods var der mulighed for at høre mere om godsets historie. Den blev fortalt af kammerherreinde Camilla Castenskiold og Karen Sivebæk Munk fra Museum Vestsjælland.

Dernæst rykkede Theatre of Voices ind i Hørby Kirke, hvor vokalensemblet blandt andet for første gang foran et publikum opførte John Luther Adams værk »A Brief Descent into Deep Time«.

Festivalen sluttede af søndag med en koncert på Løvenborg Slot ved Regstrup. Her fik publikum lejlighed til at høre et værk af komponisten David Lang, som var inspireret af H.C, Andersen eventyret »Den lille pige med Svovlstikkerne«.

Også her kunne publikum høre om slottets historie. Den blev fortalt af grevinde Bolette Ahlefeldt-Laurvig.