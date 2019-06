Festdag for blå huer i Slotshaven

- Jeg bliver nødt til at lyk- ønske os alle på VUC. Ikke så meget fordi vi har fået en socialdemokratisk regering, men fordi der i regeringens forståelsespapir står nævnt, at VUC er kommet for at blive: Der må ikke lukke flere afdelinger i Danmark. At vi for få timer siden har fået Pernille Rosenkrantz-Theil som undervisningsminister styrker os yderligere i forventningen om, at den nye regering vil have et særligt blik for social mobilitet igennem investeringer i uddannelse, og jeg er sikker på, at vi lynhurtigt bliver den nye ministers yndlings-sektor!