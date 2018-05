Fest for åbning af skaterbane

- Vi startede med prøvebaner for at se om det ville fange brugernes interesse. Børn og unge blev inviteret til at være en del af projektet via workshops for at tage ejerskab og i fællesskab passe godt på de færdige baner. Børn og forældre deltog aktivt, da banerne skulle bygges, fortæller formand Nina Struski.