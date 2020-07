Se billedserie --- Foto: Daniel Rosenaa

Feriedag i hestefolden

Holbæk - 23. juli 2020 kl. 18:07 Af Jørgen Juul

At få muligheden for at passe heste står som en drøm for masser af børn. Drømmen er gået i opfyldelse i flere omgange i Sandby denne sommer. Med The Flying Horses som arrangør i samarbejde med UngHolbæk har hestepasning været en af aktiviteterne for børn og unge.

Hestepasningen foregår over otte dage. Der er i gennemsnit otte børn på et hold. Man er nu midtvejs i forløbet. Torsdag den 6. august er sidste dag med »Hestepasser for en dag« i denne omgang.

- Men vi er klar igen næste år, hvis der er interesse for det, siger Freja Skallerup, der sammen med sin mor, Mona Skallerup, ejer ejendommen, hvor The Flying Horses holder til. De kom til Sandby fra Køge for tre år siden.

Det at passe heste er ofte noget, der får piger til, men i Sandby kan man glæde sig over, at der blandt de cirka 60 deltagere er 14 drenge.

De heste, børnene passer, er amerikanske miniatureheste. Laveste hest er 73 centimeter høj, den højeste er 86 centimeter. Der kan ikke rides på dem.

Og tid til grisene ...

- Det vigtigste med denne sommerferie-aktivitet er også at passe hestene, at fodre dem, strigle dem og i det hele taget tage sig godt af dem, siger Freja Skallerup, der i øvrigt selv er i gang med en uddannelse som hestemassør. Den uddannelse har hun på cv'et til vinter.

På gården i Sandby har Freja og Mona Skallerup 12 heste plus to, der er opstaldet og to, der er i træning hos dem.

Den yngste hestepasser i forbindelse med aktiviteten, er seks år, den ældste 12. De har i øvrigt også kunnet hygge sig med et par grise på gården - og også grisene er i miniature ...