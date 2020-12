Se billedserie Rae på halvandet år endte med hænderne fulde, da hun sammen med beboerrådgiver i Ladegårdsparken Sevda Cenikli undersøgte indholdet i en julepose med slik, legetøj, perler, farver, ingredienser til trylledej og ting til krealeg i familien. Foto: Per Christensen

Femårige Shadi drog glad hjem med sit sæbeboblerør

Holbæk - 17. december 2020 kl. 16:35 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

På række stod poser fyldt med noget til den søde tand, de kreative sjæle og legelystne og ventede på at blie delt ud til børnefamilier. De glade givere er holdet bag helhedsplanen i boligområdet ladegårdsparken i Holbæk.

Der gik lidt tid, før det med et stort smil gik op for fem-årige Shadi, at han måtte tage slik og sæbeboblerøret med hjem og dele det hele posens indhold med sin lillebror.

Både torsdag og fredag kan 150 børnefamilier hente en pose med indhold til at fordrive tiden med.

Børnene går i Børnehuset Elverhøj, Søndre Børnehus og Slotsparkens Børnegård, som alle er en del af helhedsplanen for boligområdet Ladegårdsparken.

Stofposernes indhold har de tre institutioner og Ladegårdsparken sørget for. Målet er at sprede lidt juleglæde, give familierne noget at lave sammen i en lang juleferie og samtidig gøre opmærksom på de mange tilbud i Ladegårdsparken lige fra beboerrådgivning over familiecafé til hobbyklubber.

Frivillige har haft travlt med at pakke drenge- og pigeposer, og planen var at dele ud i familiecafeen.

- Det blev opgivet på grund af den stigende smitte med coronavirus. Nu kommer familierne, bliver stående udenfor, og vi henter posen. Og alle bærer maske, forklarede beboerrådgiver i Ladegårdsparken Sevda Cenikli.

Beboerrådgivningen og de tre børnehuse arbejder tæt sammen.

- Vi har blandt andet arrangeret et kursus på hotel, hvor forældre kunne lære at stimulere deres barns sprog. Vi har møder sammen og henviser til hinanden, alt efter hvad familierne har brug for. Sammen kan vi hjælpe familier fra hver vores side, understreger hun.

Det fungerer godt, og der har været flere fælles ting på vej, siger Gitte Andersen, pædagogisk leder i Elverhøj.

- Men alt er sat på stand by på grund af coronavirus. Så fik vi på ideen med en pose kreating, forældre og børn kan lave sammen, tilføjer hun.