Gl. Hagested kan med en ny lokalplan vokse mod vest, uden for billedet, men de fem planlagte storparceller vil forblive i landzone. Foto: Palle Mogensen

Fem store parceller: Landsby kan vokse

Holbæk - 29. marts 2018 kl. 13:27 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune har sat gang i en planlægning, der vil gøre det muligt at udstykke fem store parceller til boligformål i den vestlige udkant af landsbyen Gl. Hagested.

Der er for øjeblikket gang i en fordebat, hvor der er mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen. Fristen for at sende kommentarer til Holbæk Kommune er den 9. april.

Området ligger nord for Præstebrovej, og det ejes af Kristian Hardis, Præstebrovej 50. Klima- og miljøudvalget samt økonomiudvalget har tidligere besluttet at prioritere planarbejdet.

Det vurderes, at planen kan være med til at skabe udvikling i området, og at de store parceller vil være attraktive. De vil give mulighed for større boliger, som for eksempel kan rumme flere generationer. Der vil dog være en maksimumgrænse på 500 kvadratmeter for bebyggelsen på den enkelte parcel.

Umiddelbart nord for grunden er der udlagt områder til jordbrugsparceller, og de er næsten fuldt udbygget.

Efter at fristen for at indsende kommentarer er udløbet den 9. april, vil Holbæk Kommune udarbejde forslag til et kommuneplantillæg et en lokalplan for området.

De to forslag vil blive fremlagt i høring i otte uger. I løbet af den periode vil det igen være muligt at komme med bemærkninger til planerne.

De skal senere vedtages endeligt af Holbæk Kommunalbestyrelse.