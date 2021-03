Både små og store byggeprojekter står i kø i Holbæk Kommune. Nu sætter kommunen ekstra fart på behandlingen af bygge- og lokalplansager. Foto: Thomas Olsen

Fem mio. kroners medvind til små og store bygherrer

Holbæk - 18. marts 2021 kl. 08:53 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Det duer ikke med syv måneders ventetid, konstaterede Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA), da en enig Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften bevilgede 5,5 millioner kroner til at sætte mere fart i behandlingen af bygge- og lokalplansager.

LA-politikeren noterede, at man kunne se negativt på sagen og konstatere, at puklen af ubehandlede sager ikke ligefrem er vækstfremmende. Men han foretrak dog den positive version:

- Der er saftsuseme gang i byggelysten i Holbæk Kommune.

En væsentlig del af forklaringen på puklen af sager er nemlig, at både små og store bygherrer står i kø med projekter, de gerne vil i gang med.

Camilla Hove Lund (V) stak lidt til konstitueringsflertallet, da hun konstaterede, at problemet vel har været til at få øje på i en rum tid. Men hun havde også øje for den gode side af sagen: Det er en klar succes, at så mange gerne vil bygge i kommunen.

Og der var altså enighed hele salen rundt om, at man ikke kommer uden om at skaffe flere medarbejdere - og hjælp udefra - til at forkorte ventetiden for dem, der gerne vil have godkendt små eller store projekter.

Kage-debat Da alle var enige, kunne debatten på sin vis være blevet ganske kort.

Men både i rødt og blåt ringhjørne var man frisk på en lille slagudveksling.

Karen Thestrup Clausen (EL) bemærkede, at syv måneders ventetid på en byggesag da er lang tid. Men for en handicappet er mere end 12 måneders ventetid på at få bevilget en bil også ret lang tid.

Bente Röttig (SF) bakkede op og konstaterede, at hun som formand for socialudvalget nærmest skal lave en femårsplan for at få ventetiderne ned på de nationale måltal.

Det gav Rasmus Brandstrup Larsen (V) anledning til at bemærke, at hurtigere byggesagsbehandling vil skabe vækst og arbejdspladser. Og i stedet for at diskutere, om det er byggesager eller handicapsager, som skal have den største bid af kagen, er det bedre at satse på byggesagsbehandlingen. For det får kagen til at vokse, og så bliver der penge til flere ting.

- Ja, men hvis det nu er en handicappet, som ikke kan komme på arbejde, fordi han mangler en bil, så skader det jo også erhvervslivet, replicerede Karen Thestrup.

Det var Rasmus Brandstrup Larsen nu heller ikke helt uenig i.

Og det kan tilføjes, at Venstre-manden i øvrigt også anerkendte, at der er udfordringer på socialområdet, som skal løses.

Ekstra indsats i år De 5,5 millioner er tænkt som en permanent opnormering af mandskabet i planafdelingen.

Den indgår i en stor corona-hjælpepakke, hvor kommunalbestyrelsen også gav en bevilling på 1,5 millioner til området. Men her er der tale om en engangsbevilling, så der kan laves et ekstra ryk i år.