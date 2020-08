Holbæk Kommune har fået fem millioner kroner ti lat arbejde videre med læring og trivsel i folkeskolerne.

Send til din ven. X Artiklen: Fem millioner kroner til læring og trivsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem millioner kroner til læring og trivsel

Holbæk - 21. august 2020 kl. 05:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune vil med et nyt projekt med titlen »Ledelse af elevers læring og trivsel« sætte yderligere damp under arbejdet med at få læring og trivsel blandt kommunens folkeskoleelever til at gå hånd i hånd.

Projektet har netop modtaget en donation på fem millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, der i forvejen støtter en række udviklingsprojekter i folkeskolen.

Det nye projekt skal da også bygge videre på et tidligere projekt, hvor Holbæk Kommune sammen med 11 andre kommuner gennem fem år har arbejdet med læring og trivsel. Også det var støttet af A.P. Møller-fonden.

- Vi har brugt nogle år på at lære en masse, og nu skal vi for alvor have det ud over rampen, så det kan komme eleverne til gode, siger Julie Becher, chef for Holbæk Kommunes afdeling Læring og Trivsel, som folkeskolerne hører under.

Det nye projekt skal køre de næste tre skoleår, og der vil være fokus på at gøre indsatsen for en bedre læringskultur mere baseret på, hvad man rent faktisk ved virker bedst. Derfor handler projektet om at klæde både ledelse og medarbejdere på til at arbejde mere vidensbaseret.

Ifølge Julie Becher står projektet grundlæggende på to ben.

- På den ene side handler det om, hvad vi ved om de børn, vi arbejder med i skolen. Hvorfor trives nogle elever bedre end andre? Og hvorfor mister mange piger i 8. klasse interessen for natur og teknik? Der skal vi blive bedre til at finde ud af, hvad vi rent faktisk ved, og ikke hvad vi tror, vi ved om det, siger Julie Becher.:

- Det andet ben handler om, hvad vi så gør, når vi har opnået den viden. Vi vil gerne derhen, hvor man siger: »Nu ved jeg hvad udfordringen er, og jeg ved, hvad jeg gør ved den tilføjer hun.

I den sammenhæng skal viden forstås både som lærernes kendskab til de enkelte elever og til forskning på området. Det kan også være målinger om trivsel. De fem millioner kroner skal blandt andet i høj grad bruges på, at de pædagogiske ledere rundt omkring på skoleafdelingerne bliver bedre rustet til at styre den indsats, og flere lærere skal efteruddannes til at fungere som dansk- og matematikvejledere, som kan sparre med faglærerne.

Projektet omfatter alle kommunens folkeskoler, og det vil ifølge Julie Becher betyde, at man både arbejder med det lokalt på de enkelte skoler, men også på tværs af skoler og i det centrale fagcenter. Undervejs vil der blive lavet undersøgelser blandt både elever, forældre og medarbejdere om, hvordan de oplever, at det går med læring og trivsel på skolerne.