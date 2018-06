Indbrudstyve gik primært efter elektronik i weekenden på Holbæk-egnen. (Arkiv) Foto: Helle Baldersbæk

Fem indbrud: Elektronik, smykker og pengeskab stjålet

Holbæk - 11. juni 2018 kl. 10:07 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henover weekenden har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget anmeldelser om indbrud fem steder i Holbæk Kommune.

Fjernsyn stjålet i Mørkøv Kirkeby To fjernsyn blev stjålet, da der lørdag var indbrud i en landejendom i Mørkøv Kirkeby. Begge tv-apparater er af mærket Samsung. Det ene med en skærm på 65 tommer, det andet med en skærm på 55 tommer. Desuden blev der stjålet en computer.

Pengeskab stjålet i Ugerløse Et ældre pengeskab i hvidt metal blev stjålet ved et indbrud i et hus på Hejrevej i Ugerløse i løbet af weekenden. I pengeskabet var der kontanter, smykker, pas, skøder, personlige papirer og NemId. En rød personbil blev set holdende ved stedet lørdag, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, men om bilen har forbindelse til indbruddet ved man ikke endnu.

Tyv snuppede en stige Op til weekenden fik Midt- og Vestsjællands Politi anmeldelse om et indbrud i en bygning i Smedelundsgade i Holbæk. Bygningen er under renovering. Døren til første sal blev brudt op af gerningsmændene, der stjal en stige, kobberrør og loddeværktøj.

Tyv gik efter teknik og smykker Udbyttet blev blandt andet en spillemaskine af mærket Playstation 4 samt smykker, da en eller flere tyve i perioden fra lørdag midt på eftermiddagen til søndag eftermiddag brød ind i en ejendom på Peder Billesvej i Holbæk. Tyven - eller tyvene - kom ind via et vindue i soveværelset og stjal også et Apple-tv, controlere og en Macbook.

Bærbare computere stjålet i Tuse Endnu har man ikke det fulde overblik over, hvad der blev stjålet ved et indbrud i en ejendom på Bygvænget i Tuse i weekenden, men det ligger dog fast, at det blandt andet drejer sig om Playstations, iPads, bærbare computere og smykker. Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra lørdag klokken 8.30 til søndag klokken 20.15.