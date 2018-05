Kørslen med jord til markerne ved Eriksholm Avlsgård - her i februar 2016 - har tidligere betydet massive naboklager, ligesom vejene i området blev kørt i smadder. Foto: Peter Andersen

Fem afslag på jordkørsel er ugyldige

Holbæk - 05. maj 2018 kl. 10:22 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planklagenævnet har stemplet Holbæk Kommunes afslag på tilladelse til at køre jord på marker som ugyldige. De fem sager skal nu genbehandles, men der er ikke garanti for et andet resultat, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

For et par år siden fyldte kørsel med jord til marker i Holbæk Kommune en del i billedet. Det daværende byråd indførte i oktober 2015 strammere regler, der medførte flere afslag i forhold til den tidligere praksis.

Men nu må Holbæk Kommunes administration i gang med at behandle fem ansøgninger igen, efter at Planklagenævnet har ophævet kommunens afslag på at give landzonetilladelse til at køre jord på markerne.

Det sker med henvisning til, at kommunens afgørelser har en »retlig mangel«. Nævnet siger, at der ved vurderingen af, om ansøgningen kræver en landzonetilladelse, alene kan lægges vægt på, om den ansøgte terrænregulering er nødvendig for at forbedre den landbrugsmæssige drift på markerne.

Da Holbæk Kommune vurderede, om forholdet eventuelt er umiddelbart tilladt - altså uden en landzonetilladelse - lagde kommunen også vægt på andre forhold, og derfor er afgørelsen ugyldig, afgør nævnet.

»Det kan ikke afvises, at kommunen ville være nået frem til et andet resultat, hvis kommunen alene havde lagt vægt på nødvendigheden for forbedringen af den landbrugsmæssige drift«, hedder det i afgørelsen.

Fire af de fem sager vedrører marker, som ejes af Christian Ahlefeldt-Laurvig, der driver Eriksholm Avlsgaard med mere. Han er desuden medlem af Holbæk Kommunalbestyrelse for Liberal Alliance.

- Jeg er bestemt tilfreds med, at der skal kigges på sagerne igen. Jeg har læst begrundelserne, men jeg har svært ved at dechifrere, hvad det kommer til at betyde. Jeg synes, det er meget lidt entydigt, og jeg havde forventet en lidt klarere afgørelse, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.