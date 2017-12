De nordvestsjællandske borgmestre forventer ikke at se de mange millioner, som kommunerne er blevet snydt for. Foto: Nationalbanken

Fejl i udligning: Borgmestre tvivler på at millioner kommer retur

Holbæk - 04. december 2017 kl. 11:09 Af Eva Lyng Johansen, Torben Andersen og Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg og Holbæk Kommuner er hver især gået glip af 105 millioner kroner, mens Odsherred Kommune siden 2007 har fået 61 mil­lio­ner kroner mindre i kommunal udligning, end den egentligt var berettiget til.

Det har dagbladet Nordjyske med hjælp fra firmaet Dataproces regnet sig frem til.

Det har tidligere været fremme, at fejlen er sket, fordi Indenrigsministeriet i årevis har brugt forkerte oplysninger om uddannelsesniveauet hos udlændinge i Danmark.

Derfor er folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek (S) nu gået ind i sagen.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Han har sammen med andre folketingsmedlemmer kaldt ministeren i samråd og vil blandt andet have ham til at svare på, om de berørte kommuner kan få de penge retur, som de har betalt for meget i udligning til Københavns Kommune og syv andre kommuner.

- Der er begået en fejl, som ministeriet oven i købet er blevet gjort opmærksom på, men ikke har rettet. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt udelukke, at der kan komme penge retur til kommunerne, siger Kaare Dybvad Bek til Nordvestnyt.

I Holbæk og Kalundborg Kommuner tvivler de to Venstre-borgmestre på, at pengene kommer retur.

- Det vil jo kræve, at pengene bliver taget fra nogle andre kommuner, siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg.

Borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, er på linje. Han vil hellere fokusere fremad.

- Vi får ikke noget ud af at kræve de penge tilbage. I stedet skal vi bruge kræfterne på at sikre, at der kommer en ny udligningsmodel, som sikrer, at alle kommuner bliver behandlet ens og på samme vilkår, siger Søren Kjærsgard til avisen.

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) minder om, at Odsherred for en halv snes år siden - som såkaldt selvbudgetterende kommune - måtte betale store millionbeløb tilbage til staten på grund af en regnefejl.

- Der er en rimelighed i, at vi bliver kompenseret i kommunerne, når vi ikke har fået det rigtige bloktilskud i en række år. Det er lidt skærpende, at ministeriet siden 2014 har kendt til, at der var en fejl. Situationen er dog for usikker til, at jeg vil budgettere med pengene, men nu venter vi på, hvad ministeren vil gøre, siger Thomas Adelskov til dagbladet Nordvestnyt mandag.