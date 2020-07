Teater i museumsgården er en hyggelig sommertradition. Foto: Mie Neel.

Fedtede fætre bliver et stort sommerhit

Holbæk - 26. juli 2020 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen tvivl om, at mange glæder sig til at komme ud og more sig igen. Hos Holbæk Teater oplever man i det mindste, at der er fart på billetsalget til sommerforestilling »De Fedtede Fætre på Kærgården«.

Billetsalget har så meget fart på, at teatret har åbnet for ekstra pladser på hver forestilling. Så flere har nu mulighed for at se sommerteater og få et godt grin sammen.

Forestillingen spiller seks dage om ugen - fra tirsdag til søndag - i Holbæk Museumsgård i perioden fra den 8. august til og med den 6. september.

- Vi var spændte på, om publikum var klar til at gå i teatret, men jeg skal lige love for, at vi er blevet overraskede over den interesse, der har været, siger teaterchef Brian Kristensen, som også medvirker i årets sommerteater.

- Det er sjette gang, jeg er med i forestillingen, og jeg har aldrig grinet så meget under prøverne, som i år. Det er udsigt til latter-orkan i august måned, tilføjer han.

Holbæk Teaters sommerteater er efterhånden blevet synonym med Flemming Jensen. Og årets forestilling De Fedtede Fætre på Kærgården bliver ingen undtagelse.

Denne gang er det Morten Korchs kendte og elskede univers, der kommer under kærlig behandling af Flemming Jensen.

Publikum kan glæde sig til gags, grin, løjer og masser af sang, når teatret indtager den stemningsfulde museumsgården sammen med de fedtede fætre.

Medvirkende i år er Elisabeth von Rosen, Michael Hasselflug, Christian Damsgaard, Brian Kristensen samt Holbæk Teaters Folkekor, som blandt andet består af tredje årgang fra Holbæk Drama College.

Kapelmester Lars Fjeldmose har arrangeret de kendte sange, Kirsten Brink har skabt scenografien og hele fornøjelsen bliver, for andet år i træk, instrueret af Joy-Maria Frederiksen.

Læs mere på het.dk.